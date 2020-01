Sanitat "receptarà" visites gratuïtes a museus a persones que pateixen soledat no desitjada o inactivitat física

Consultes d'atenció primària "receptaran" visites gratuïtes i grupals a sis museus de la ciutat de València per a persones que pateixen soledat no desitjada o inactivitat física. Es tracta d'un projecte pilot l'objectiu del qual és "millorar la salut de les persones participants en combatre el sedentarisme i reforçar la seua autoestima".

La iniciativa, que porta el lema 'Recepta Cultura, del centre de salut al museu', parteix de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i Las Naves, el centre d'innovació de l'Ajuntament de València.

El projecte, en fase pilot, consistirà en la prescripció de visites guiades a museus des dels centres de salut. En la posada en marxa han participat sis espais culturals de la capital de diferents titularitats, que és on es realitzaran les 12 visites gratuïtes adaptades al públic que participarà al llarg del primer semestre de 2020.

En concret, es tracta de Bombes Gens Centre d'Art, el Museu de Ciències Naturals, el Museu d'Història de València, el Museu Faller de València, el Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí i el Museu Valencià d'Etnologia. D'aquesta manera "es posa en valor la funció social dels museus democratitzant l'accés als mateixos en afavorir la participació de població vulnerable", recalquen els impulsors de l'activitat.

Durant la presentació del programa, el regidor d'innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha destacat que "l'Organització Mundial de la Salut estableix que la cultura i l'art beneficien seriosament la salut i recomana receptar aquestes activitats per a fer front a algunes malalties i problemes com poden ser la soledat no desitjada i el sedentarisme".

"En Las Naves ja partíem de l'experiència pilot Activa Cultural desenvolupada en 2018, amb els centres de salut adscrits a l'Hospital General de València, participants del projecte Activa per a la promoció de l'exercici físic i el Museu d'Història de València, i que va ser tot un èxit. Així que aquesta experiència ha servit de base per a impulsar Recepta Cultura", afig l'edil.

Per part seua, la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari de la Generalitat Valenciana, Isaura Navarro, ha asseverat que volen “un canvi de paradigma en la prescripció mèdica. Es tracta de fugir de la medicalització i treballar en la prevenció de malalties, ja que existeix una relació directa entre la cultura i les arts amb la millora de la qualitat de vida de les persones".

La prescripció es farà en les consultes d'atenció primària dels centres de salut Miguel Servet, Azucena, Serreria I, República Argentina, Salvador Pau-CA Xile i Font de Sant Lluís.

"Afavorir les relacions socials"

Quant al desenvolupament de l'activitat, les visites tindran caràcter grupal, ja que un dels objectius del projecte és, precisament, afavorir les relacions socials entre persones que pateixen soledat no desitjada. Les visites estaran guiades per persones expertes en didàctica de cadascun dels museus.

Així mateix, les visites també pretenen estimular la curiositat i l'aprenentatge, tant com la interacció de les persones del grup. Per això, s'assegurarà la creació d'un ambient segur on les persones que participen puguen expressar-se sense sentir-se jutjades, per a fomentar la reconnexió amb l'entorn i la satisfacció per compartir noves experiències i intercanviar perspectives.

Cada mes es realitzaran dues visites a un dels museus, cadascuna de les quals servirà per a descobrir determinats aspectes o zones de l'entitat. L'activitat tindrà una duració de 50 minuts i les persones participants podran accedir de manera gratuïta presentant la papereta corresponent del talonari que prèviament li haurà fet lliurament el seu centre de salut.

De moment, 'Recepta Cultura' és un projecte pilot que es durà a terme a la ciutat de València, però, segons els seus resultats, serà traslladat per a la implantació en altres municipis. A partir d'un procediment d'avaluació exhaustiu, que implicarà tant les persones participants com a les i els professionals dels centres de salut i els museus, serà possible expandir l'experiència en tota la Comunitat Valenciana i incorporar la cultura com un element capaç de millorar la salut i el benestar.