Vox ve a Espadas "responsable" que Sevilla sea el municipio español "donde más ha crecido la desigualdad"

En un comunicado, Peláez ha hecho referencia a los datos aportados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), "según el cual los sevillanos perdieron un 5,8 por ciento de renta disponible entre 2011 y 2014, uno de los mayores aumentos de la desigualdad entre las grandes ciudades españolas, que se ha traducido en una reducción muy notable de la renta personal media, la implementación de medidas de desigualdad y la concentración de la renta".

Al hilo de ello, Peláez ha apuntado a la "incompetencia política, la falta de escrúpulos y la vagancia" como el origen de este "atentado contra el bienestar de los sevillanos".

"El informe de Fedea pone negro sobre blanco lo que se puede apreciar a simpe vista visitando los barrios de la ciudad, hablando con sus vecinos y comprobando las políticas puestas en marcha antes, durante y después de la elaboración del informe en cuestión que hace referencia precisamente al mandato de Juan Ignacio Zoido (PP), el alcalde que menos hizo por Sevilla", añade.

La portavoz municipal de Vox ha incidido en que "Zoido no hizo nada por revertir la demoledora herencia dejada por otra de las plagas bíblicas que ha azotado la ciudad, la de Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE) y sus socios de IU". A ello, suma que "Espadas y sus socios de la extrema izquierda no han puesto en marcha medidas para corregir las tremendas desigualdades entre los sevillanos ni se esperan, como se puede comprobar en los presupuestos para 2020 recientemente aprobados que no contempla una sola medida para luchar contra las desigualdades".

VOX, "LA PRINCIPAL ALTERNATIVA DEL PSOE"

"Este panorama explica por qué Vox es la formación política que más crece en los barrios obreros de la capital y por qué somos la segunda fuerza política de la provincia de Sevilla, desbancando al PP y siendo ya, de hecho, la principal alternativa al PSOE, al que le queda muy poco para terminar de ser el partido hegemónico en Sevilla", recalca.

Peláez ha aseverado, al respecto, que los sevillanos "necesitan más hechos y menos palabras". "Estamos cansados de frases hechas, de los eslóganes, de los argumentarios políticos, de las comisiones municipales donde se habla mucho y no se hace nada y de los plenos municipales donde todos los meses de todos los mandatos se aprueban muchas medidas y no se ejecuta ninguna", ha dicho.

"Debemos ser honestos con los sevillanos a los que lamentablemente les decimos que no alberguen la más mínima esperanza en este gobierno municipal para revertir una situación que afecta a todos los barrios de la ciudad, entre los que se encuentran, por cierto, los seis más pobres de España, un dudoso honor que hay que atribuir, casi por partes iguales, al PSOE y al PP, ninguno de los cuales ha sabido hacer frente al mayor problema social que tiene Sevilla y que seguirá teniendo los próximos tres años", recalca.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha lamentado que "los socialistas y sus socios comunistas trabajan para ellos y para asegurarse un mejor futuro político, Espadas sólo piensa en su futuro alejado de la ciudad, la extrema izquierda sueña con ocupar un puesto en los Ministerios y las empresas públicas".

"Mientras, en definitiva, Sevilla languidece, en Vox nos preparamos para liderar la oposición que exige este gobierno municipal y para plantear las alternativas políticas, sociales y económicas necesarias para que Sevilla salga del agujero a donde nos han arrojado los socialistas con sus políticas negligentes y los populares con su vagancia, la única impronta que dejaron en Sevilla en el periodo analizado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada", concluye.