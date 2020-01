Arranca l''Agenda urbana valenciana' per a lluitar contra la despoblació i aconseguir "ciutats més humanes"

L'estratègia s'aprovarà previsiblement a la fi de 2021 després d'un termini de participació ciutadana i una ronda de taules amb experts. És la sisena agenda urbana d'Espanya després de les de Catalunya, Galícia, País Basc, Andalusia i Extremadura, com han destacat en la presentació els consellers de Política Territorial i Arquitectura Bioclimàtica, Arcadi España i Rubén Martínez Dalmau, respectivament.

Aquest projecte parteix de l''Agenda urbana espanyola' de 2019 i de la '2030' de Nacions Unides. L'ONU va instar els territoris a crear un instrument orientat a la sostenibilitat urbana en matèria econòmica, social i mediambiental. Girarà entorn de sis blocs: economia urbana, territori i ciutat, governança urbana, qualitat urbana i salut, dret a la ciutat i ciutat connectada.

La Comunitat vol posicionar-se així "a l'avantguarda dels territoris que, irremeiablement, lliguen el seu futur a la sostenibilitat", així com que "s'escolten totes les veus, també les dels més allunyats". "L'agenda urbana solament tindrà èxit si la ciutadania la percep com un instrument útil", ha subratllat la secretària autonòmica d'Urbanisme, Inma Orozco.

Per a aconseguir-ho, la Generalitat pretén donar resposta a la tendència global de concentració en grans ciutats, en els nuclis de València, Castelló de la Plana i Alacant-Elx, i afrontar els "reptes" de contaminació, vivenda, polarització per barris i despoblació. En l'actualitat, el 80% dels valencians viu en grans territoris urbans, amb el que l'agenda servirà per a orientar als ajuntaments i defendre el "dret a la ciutat".

La meta és garantir l'equilibri territorial i "repensar les ciutats, veure com poden ser més habitables i ajudar a desenvolupar una vida digna". "El dret a la ciutat hauria d'estar inclòs en l'Estatut d'Autonomia", ha reivindicat el titular d'Arquitectura Bioclimàtica, destacant que "les ciutats no són éssers morts i estàtics "ja s'han trencat els paradigmes de construcció desaforada del XX".

CALENDARI FINS EL 2021

Després de la seua aprovació a l'octubre, el calendari de l''Agenda urbana valenciana' continua a mitjans del pròxim mes de febrer amb la presentació d'objectius en una jornada i la definició de la metodologia de participació, sota un enfocament transversal. La Generalitat preveu comptar amb "algun guru" durant aquest procés per les tres províncies.

A la fi de febrer s'engegaran sis taules mensuals per a desgranar els objectius, després del que al març es licitarà el projecte fins a setembre. Ja al maig del 2021, el document estarà previsiblement acabat per a ser sotmès a exposició pública, abans de la seua aprovació definitiva a final del pròxim any.

Una vegada aprovada, l'agenda podrà servir de guia per a les polítiques urbanes de la Comunitat a través de plans o canvis normatius, al fil de l''Estratègia territorial valenciana' que es va aprovar el 2011 i es revisarà deu anys després el 2021. Són "instruments diferents" que es complementaran entre ells, han remarcat els representants del Consell.