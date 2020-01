La Generalitat creu que "és el moment que el port escolte" les al·legacions a l'ampliació nord

Després de concloure aquest dimarts el termini d'al·legacions, el representant de la Generalitat ha cridat al fet que l'Autoritat Portuària de València (APV) "les estudie amb calma i valore molt positivament algunes", com les presentades per la Conselleria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

L'objectiu del Consell és "un creixement sostenible del port i un port més proper a la ciutat de València i a tota l'àrea metropolitana", ha insistit España a preguntes dels periodistes en la presentació de la 'Agenda urbana valenciana'.

El titular de Mobilitat ha destacat que algunes al·legacions presentades són "molt oportunes", per la qual cosa creu que Valenciaport ha d'"acceptar la major part". Entre elles estan les de la Comissió Ciutat-Port, que integren les organitzacions Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció, Associació de Veïns Natzaret i Plataforma El Litoral Per al Poble.

Al marge de les propostes d'ecologistes i veïns, el conseller ha recordat que la Conselleria de Transició Ecològica ja va presentar les seues "oportunes consideracions". "El desitjable és que el Port valore totes en el seu conjunt i seleccione les necessàries", ha remarcat, així com que estiga "disposat a canviar el seu projecte perquè el port siga cada vegada més sostenible i estiga més integrat en la ciutat".

El gegant navilier suís MSC, a través de la seua filial Terminal Investment Limited (TIL) preveu invertir 1.011 milions d'euros en la construcció i explotació de la nova terminal de l'ampliació nord del port de València.