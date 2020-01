La romántica felicitación de Katy Perry a Orlando Bloom: "Hay quien se pregunta cómo construyeron las pirámides..."

Hace falta una nueva forma de romanticismo, que se ve que la pasada ya está, valga la redundancia, pasada de moda. Y eso lo ha dictado casi sin saberlo Katy Perry con el mensaje que ha le a escrito a su pareja, el actor Orlando Bloom, para felicitarle su cumpleaños.

No hay que olvidar que la pareja se comprometió en febrero del año pasado (aunque no revelaron fecha ni lugar y no se tiene constancia de que se hayan casado ya) y que vive uno de sus mejores momentos en su relación, con continuas muestras de amor mutuo.

La última, este lunes 13 de enero, que el actor de Carnival Row o El señor de los anillos cumplió 43 años y la cantante quiso felicitarle con un mensaje romántico pero que sin lugar a dudas comenzaba dejando a los seguidores bastante ojipláticos y desconcertados.

"Mucha gente se preguntan cómo se construyeron realmente las pirámides...", escribía la autora de Roar o I kissed a girl junto a dos instantáneas (una de frente y la otra de espaldas) que colgaba en Instagram de Bloom frente a las construcciones homónimas de Giza en Egipto.

"Pero a mí lo que no deja de asombrarme y no paro de preguntarme es cómo un ser humano tan cariñoso, amable, compasivo, solidario, con talento, profundamente espiritual, ¿he dicho ya guapísimo?, un James Bond en vida pueda existir así, en carne y hueso", continuó Perry para ya dejar por completo sin palabras a sus fans.

"Hay una razón por la cual todos los animales y niños corren directamente a sus brazos... Es por su corazón, tan puro", continuaba la artista, de 35 años, con su declaración de amor para el actor, que protagonizarán una de las bodas más esperadas de 2020.

Finalmente, Katy Perry tiró del nombre completo de intérprete para acabar con el críptico mensaje de amor que esperemos el actor haya sabido traducir como cuando pidió ayuda con el mallorquín: "Te amo, Orlando Jonathan Blanchard Copeland Bloom. Que tengas los más felices 43 años".