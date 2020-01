Arranca després de 13 anys el judici pel crim de l'alcalde de Polop

Comença el judici per l'assassinat a tirs de qui fóra alcalde de Polop (Alacant) Alejandro Ponsoda, del PP, el 19 d'octubre de 2007. El tràmit de constitució del tribunal del jurat va retardar a hui l'arrencada formal del judici, que degué començar ahir. Aquest retard es deu al mediàtic del cas i al fet que hi ha set parts personades: la Fiscalia, l'acusació particular i les set defenses dels set acusats.

Així, la vista s'iniciarà oficialment hui amb la lectura dels informes de les parts i l'interrogatori dels primers acusats, concretament els tres suposats autors materials del crim. El 19 d'octubre de 2007, el popular Alejandro Ponsoda va ser tirotejat en el vehicle que conduïa a la seua arribada al seu domicili, situat a la pedania de Xirles, i va morir huit dies després a l'Hospital General d'Alacant a conseqüència de les ferides ocasionades per un dels tres trets rebuts: un impacte d'una bala, que va quedar allotjada al cap.

Entre els set acusats es troba l’exregidor d'Urbanisme i successor de Ponsoda en l'Alcaldia de Polop, el també popular Juan Cano. La Fiscalia veu inicialment a Cano com el presumpte capitost de la trama amb la finalitat de prendre el control de les decisions urbanístiques del poble.

Al costat d'aquest se senten en la banqueta l'empresari local Salvador G.R.; l'amo del club Mesalina –en el qual es creu que es va planificar l'assassinat–, Pedro H.; el gerent d'aqueix prostíbul, Ariel G.; i els tres presumptes sicaris als quals es va contractar per 50.000 euros: Raúl M., Robert F. i Radim R. Es demanen penes de 25 anys per a cadascun d'ells per assassinat, als quals suma altres dos anys de presó per als tres suposats autors materials dels tirs per tinença il·lícita d'armes.