La violència atmosfèrica per explorar

La Universitat de València (UV) ha aconseguit una cosa que molt poques institucions del món aconsegueixen: colar-se en la portada d'una de les revistes científiques més prestigioses del món, Science. L'editor d'aquesta revista va considerar que l'article A terrestrial gamma-ray flaix and ionospheric ultraviolet emissions powered by lightning tancava un cercle i es mereixia una posició especial.

En la seua elaboració va participar el Laboratori de Processament d'Imatges (IPL) de la Universitat de València (UV). També es van involucrar la Universitat de Dinamarca, la Universitat de Bergen (Noruega) i l'Institut Nacional d'Astrofísica d'Itàlia. El seu treball ha aconseguit demostrar que existeix una relació entre tres fenòmens molt violents que ocorren en l'atmosfera terrestre.

“Un d'ells és molt conegut: els llamps que es veuen en les tempestes. Al dia es produeixen uns 4 milions de raigs. Un altre són els raigs gamma, molt estranys, que no haurien d'aparéixer. Són de molt alta energia, i des de la Terra no es poden detectar perquè l'atmosfera els absorbeix. L'única manera és veure'ls des de l'espai. Quants esclats de raigs gamma hi ha al dia? No ho sabem amb exactitud, però posem que entre 2 i 4. El tercer element, són els TLE (Transiente Luminous Events). Són descàrregues que també es produeixen en l'atmosfera. Tampoc se sap molt bé quants es produeixen, però podríem estar parlant de 2.000 o 4.000 al dia", explica Víctor Reglero, director del IPL a 20minutos.

Però quina relació existeix entre aquests? I el que no deixa de ser intrigant, com l'han detectada? Per a respondre a aquesta segona pregunta és necessari remuntar-se a 2005. “Aqueix any començarem el desenvolupament d’ASIM, que va ser llançat a l'Estació Internacional Espacial el 2 d'Abril de 2018”. ASIM és un monitor que observa les interaccions que es produeixen entre l'atmosfera terrestre i l'espai.

“ASIM està mirant cap avall, cap a la Terra. L’enviem amb la idea de veure els fenòmens violents que ocorren en la nostra atmosfera”, comenta. Però aquest monitor ha captat alguna cosa que va més enllà d'aquests fenòmens aïllats.

Amb una precisió de mil·lèsimes de segon, ha observat com els llamps que veiem durant les tempestes, els llamps gamma i els TLE es produïen en el mateix lloc i al mateix temps, per la qual cosa es pot afirmar que existeix una correlació entre ells. Però aquesta troballa directament llança llum sobre un altre aspecte crucial: “Aquestes descàrregues indiquen que hi ha fenòmens violents que encara no coneixem bé”, matisa l'expert.

Una de les portades més disputades pels científics

La portada il·lustra el descobriment. En ella es poden apreciar els llamps que veiem de les tempestes (els flaixos que apareixen repartits), els llamps gamma sent expulsats cap a l'espai (en color violeta) i el TLE (en forma de dònut). Els tres van ser observats simultàniament pel monitor ASIM.