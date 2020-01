Un informe del Ayuntamiento detecta la masculinización de los cargos directivos de las empresas públicas

González, en rueda de prensa en el Consistorio, ha explicado que tras la retirada del distintivo de igualdad el pasado diciembre a la Empresa Municipal de Servicios Medioambientales Urbanos (Emulsa), se decidió hacer una revisión general de todas las empresas municipales para tener una visión conjunta, y, de paso, revisar la " eficiencia y eficacia" de los planes de igualdad que tenían algunas de estas.

"No me lo esperaba, sinceramente, hay datos que son un auténtico horror", ha reconocido la alcaldesa sobre el informe, quien no ha echado la culpa a gestiones anteriores solamente. Sobre esto, ha incidido en que ha habido algún retroceso del año 2019 a 2020, ya que hubo algún Consejo que era paritario y ahora no lo es.

En este sentido, ha señalado que empezaron por analizar los órganos directivos -Consejos de Administración, Comité de Empresa y Equipos Directivos-, a fin de comprobar la presencia mujeres en los ámbitos de toma de decisiones y estudiar la implantación de medidas para una igualdad efectiva.

La conclusión es, respecto a los Consejos de Administración, que solo se cumplen criterios de paridad en el de Emtusa (50 % - 50 %), mientras que hay siete masculinizados y solo uno feminizado, el de Emvisa.

La alcaldesa ha precisado que Gijón cuenta con nueve empresas municipales, de las que tres son mixtas, es decir, tienen accionariado de otras entidades o empresas -Cegisa, Centro de Transportes y Empresa Mixta de Tráfico-.

Hay dos empresas, eso sí, que no cuentan con Comité. Según la regidora, los Consejos de Administración de mayor tamaño no favorecen la paridad, con variaciones en las que predominan los hombres de entre un 63 y 87 por ciento. En el caso del feminizado, coincide con un sector bastante caracterizado por su feminización, como es Emvisa.

EQUIPOS DIRECTIVOS MASCULINIZADOS

Sobre el equipo directivo, ha señalado, asimismo, que las hay de carácter unipersonal, por lo que no se debería de tener en cuenta para este estudio, que son precisamente las que son empresas mixtas. Del resto, están masculinizados todos menos dos feminizados -Divertia y Emvisa-.

Ha remarcado la alcaldesa, en este contexto, que en los equipos directivos, con un 70 por ciento de hombres de media, hay una "masculinización clarísima".

En esta línea, ha apuntado que hay seis empresas dirigidas por hombres y dos por mujeres, a falta de nombrar una Gerencia. Por otro lado, ha llamado la atención sobre que a mayor tamaño del Comité de Empresa, mayor es su masculinación.

Otros datos que refleja el informe son por ejemplo Emtusa está "fortísimamente masculinizada", no solo en sus órganos de dirección sino en su plantilla, e incluso la comisión de igualdad está formada toda por hombres. De hecho, uno de los siguientes pasos será realizar un estudio sobre la paridad en las plantillas.

Ha destacado, asimismo, que la mayor parte de estas empresas tienen o han tenido planes de igualdad, y en estos se reflejan cosas positivas, a pesar de las conclusiones de este informe. Ha defendido, en este caso, la importancia de contar ya con planes de igualdad.

Emtusa, por ejemplo, tiene medidas para favorecer a la incorporación de las mujeres, pero luego hay otras de facto, como la prolongación de bolsas de trabajo copadas por hombres, que las dificultan.

También se realizan en empresas municipales campañas de concienciación, o se implementan medidas para favorecer la movilidad funcional o se incorporan protocolos de acoso sexual o por razón de sexo. También se da formación de género y, por ejemplo, en Divertia se exige esta incluso a empresas adjudicatarias.

La alcaldesa, también, ha visto importante que la Unidad de Género haga no solo una evaluación y seguimiento como hasta ahora de estas medidas o planes, sino que debería además actuar desde un principio en un asesoramiento.

"Una buena práctica no hace igualdad", ha advertido, no obstante, al argumentar la alcaldesa que afecta a todos los ámbitos de la empresa. A su juicio, se trata de una cuestión global, general ,que afecta a todos los componentes de cualquier política. Por ello, ha visto preciso que, antes de empezar a diseñar la política, hay que tener presente la perspectiva de género en el diagnóstico.

A partir de este informe, ha adelantado que se van a poner en contacto con todos los grupos municipales para ver las asignaciones que se han hecho de los diferentes grupos municipales en estos órganos de representación y van a hacer una propuesta de acciones positivas.

También se hablará con las empresas mixtas y se hará lo mismo con los Comités de Empresa. De estos últimos, si bien ha precisado que sabe que depende su composición de elecciones sindicales, cree que pudo no haberse aplicado las cuotas para fijar la paridad y es preciso establecer medidas que aseguren la igualdad.

MEDIDAS DE IGUALDAD EFECTIVA

Respecto a los equipos directivos, pondrán medidas de cara a un futuro que asegure que no haya sesgos en la promoción de puestos, mientras que en lo que se refiere a las distintas presidencias de las empresas, no ha querido excusarse de la responsabilidad que le toca al ser ella quienes las designa.

Dicho esto, ha confesado que no sabe cómo desvincular las empresas del objeto de las Concejalías. González ha reconocido que las presidencias de empresas municipales también están masculinizadas y solo Emvisa cuenta con una presidenta, la concejala Natalia González.

Sobre el volver a conseguir el sello de Igualdad en Emulsa, ha indicado que llevará "un cierto tiempo" conseguir la paridad y luego hablarán para poder recuperarlo. Dicho esto, ha dejado claro que el objetivo es la igualdad y la paridad, no tanto obtener el sello.