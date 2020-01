Giner critica que las 'Magues de Gener' son "un invento de Ribó" que "no está calando en la sociedad"

20M EP

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha subrayado este domingo que la cabalgata de las 'Magues de Gener' "no es una tradición" sino "un invento" del alcalde de la ciudad, Joa Ribó, que además "no está calando en la sociedad civil valenciana". "Respetamos la libertad de expresión, pero no con el dinero de todos los valencianos", ha aseverado.