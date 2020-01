El Parador del Saler instal·la una passarel·la elaborada amb plàstics recollits a la platja

El Parador del Saler (València) ha instal·lat una passarel·la construïda totalment a partir de 60 quilos de plàstic reciclat que van ser recollits en la pròpia platja per voluntaris. La passarel·la ha sigut fabricada per l'empresa valenciana CM Plastik, especialitzada en el reciclatge dels plàstics que arriben a abocadors i que no són útils per a la seua reutilització en utensilis d'ús humà com a botelles o gots.

Per a la seua construcció s'han emprat 60 quilos de plàstics recollits a mà per voluntaris a la platja units a més de 600 quilos de plàstic reciclat. Aquesta reutilització evita el consum de combustibles fòssils, ja que el plàstic és un derivat del petroli, ha informat l'empresa en un comunicat.

El mobiliari urbà que s'obté d'aquesta mena de plàstics reciclats presenta major durabilitat i resistència que altres materials i, a més, no requereix manteniment. Amb aquest tipus d'accions sostenibles, el Parador del Saler pretén reduir al màxim els seus residus i despeses energètiques.

La matèria primera d'aquest mobiliari és el plàstic que arriba a l'abocador. En CM Plastik recullen aquest material i el fonen a alta temperatura sense la utilització o addició de cap producte químic. El material obtingut es deposita en diferents motles, depenent del producte final, per a elaborar nous productes.

El Parador del Saler duu a terme dos projectes amb l'ONG Xaloc per a la reutilització de residus: l'eliminació d'una espècie exòtica invasora i la recollida de residus de les platges. El primer d'ells pretén eliminar l'ungla de gat, una espècie procedent de Sud-àfrica que entapissa les dunes i impedeix que puguen viure multitud de plantes autòctones.

En l'actualitat s'està desenvolupant un projecte d'I+D+i per a estudiar la utilització del residu sec d'aquesta planta en la construcció de noves passarel·les. L'objectiu és que el futur mobiliari urbà del Parador estiga fabricat amb plàstic reciclat que incloga, a més, una part del residu de l'eliminació de l'ungla de gat. D'aquesta manera, un residu passarà a convertir-se en un recurs. Aquest projecte comptarà amb la col·laboració de la Fundació Bancaixa durant l'any 2020.

L'altra acció mediambiental és la neteja manual de les platges d'aquest espai protegit on es troba el parador mitjançant la qual es retiren tots els residus no orgànics que tan nocius són per a la vida en la mar. Aquests residus -principalment plàstics- es comencen a reutilitzar per a la construcció de passarel·les, estaques o papereres.

A més d'aquesta acció, Paradores aposta per l'eliminació del 100% dels plàstics d'un sol ús a les seues habitacions, per evitar el desaprofitament alimentari i per la compra local de productes km 0. Així mateix, el 100% de l'energia elèctrica que utilitzen els seus establiments és d'origen renovable.