Puig demana un "gran acord" a nivell d'Estat per a garantir l'accés a l'aigua per a agricultura

20M EP

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha advocat per aplicar una "visió global" i "no segmentada" per a garantir l'aigua per a l'agricultura i ha defès la necessitat de garantir la disponibilitat dels recursos hídrics tractant "totes les derivades" des d'un "gran acord" de caràcter estatal.