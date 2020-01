La UHU firma en Faro su adhesión a la alianza de horizontes sostenibles del proyecto de 'Universidades Europeas'

El acto de la firma ha contado con la participación de los máximos responsables de las universidades europeas que conforman la alianza, a saber, la Universidade do Algarve, la Universidad de Huelva, la University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Timisoara- Timisoara (Rumanía), la Universidad de Tuscia (Italia), la University of Applied Sciences cities Lahti and Lappeenranta (Finlandia), la Ludwigshafen University of Business and Society (Alemania), y la Tomas Bata University en Zlín (República Checa).

Por parte de la Onubense, ha acudido la Rectora, María Antonia Peña, acompañada por la vicerrectora de Internacionalización, Reyes Alejano. La Rectora ha sellado su firma en el documento de Declaración de la Misión de la Alianza de Horizontes Sostenibles, y también han hecho los propio los rectores de las universidades e instituciones académicas de esta Alianza, encabezados por el Rector de la Universidade do Algarve, Paulo Águas, además de vicerrectores y directores de Internacionalización de los respectivos centros.

María Antonia Peña ha destacado en un comunicado que para la Universidad de Huelva es "un honor participar en una Alianza y una Misión de esta envergadura", que ha calificado de "reto muy ilusionante", y ha resaltado el hecho de que la misma esté respaldada por siete universidades con rasgos muy comunes, en especial que "se trata de instituciones pequeñas y jóvenes que tienen un gran impacto en su territorio; ese otro tejido universitario, muchas veces a la sombra de las grandes universidades, y que sin embargo tiene enormes posibilidades y potencialidades".

Por otro lado, María Antonia Peña ha subrayado que "de esta alianza surgirán actuaciones que repercutirán en el bienestar y el progreso de los ciudadanos", teniendo a la Universidad como "elemento de inclusión social, como una institución absolutamente comprometida con la docencia, la investigación y la sostenibilidad ambiental".

Concretamente, la Misión de Horizontes Sostenibles en la que se integra la Universidad de Huelva pretende crear sinergias entre universidades de reducido tamaño (entre 4.000 y 11.000 alumnos) procedentes de todas las regiones de la Unión Europea, a fin de desarrollar actividades de transferencia y cogeneración de conocimiento de relevante impacto, tanto desde el punto de vista medioambiental como socio-económico.

Como indica el nombre de la Misión, todas las instituciones adheridas responderán al reto global de crear un Campus Interuniversitario Europeo para la Sostenibilidad y la Innovación -con el horizonte puesto en el año 2026-, hacia un modelo social y económico azul-verde, multicultural y multilingüístico, basado en el conocimiento científico y la investigación y divulgación de diferentes proyectos en torno a temáticas como la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad azul y verde, la economía circular, la sostenibilidad empresarial y los negocios, la gestión de la atención sanitaria y la preocupación por la salud de los ciudadanos.

La UHU ha resaltado que la cooperación en esta alianza de universidades se manifestará así "en la creación de métodos pedagógicos innovadores, proyectos de investigación basados en la sostenibilidad, una apuesta decidida por la ciencia y la investigación, en el uso de la tecnología para esos objetivos sostenibles y la creación de entidades como el Instituto de la Sostenibilidad".

La vicerrectora de Internacionalización, Reyes Alejano, ha hecho hincapié en que la base de esta alianza es la de "crear titulaciones europeas comunes, que los alumnos podrán cursar en las universidades que integran la misión", y ha destacado la "gran base de investigación, innovación en torno al desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático desde estrategias conjuntas entre las universidades que formamos parte de la Alianza".

Además, uno de puntos principales de esta alianza se refiere a la cooperación transversal, que implica a todos los agentes de la comunidad universitaria (desde los equipos rectores, hasta el personal académico y profesorado, investigadores, personal administrativo y, por supuesto, estudiantes).

ALIANZAS EUROPEAS

La UHU ha recordado que se encuentra entre las instituciones académicas beneficiarias de una importante subvención procedente de la financiación marco de la Unión Europea para las primeras alianzas universitarias europeas.

En total, son 17 alianzas que implican a 114 universidades de 24 estados miembros. Se trata de promover asociaciones estratégicas entre instituciones de enseñanza superior y promover la constitución -con vistas al año 2024- de una veintena de universidades europeas, "que se erigirían como redes de universidades creadas desde abajo, permitiendo a los estudiantes graduarse combinando periodos de estudio en varios países europeos y contribuyendo a la competitividad internacional de las universidades europeas".

Estas alianzas permitirán que estudiantes y profesorado puedan trasladarse con fluidez entre las distintas instituciones participantes en cada una de las mismas, generando sinergias y cooperando en diferentes disciplinas académicas para disponer de las herramientas que permitan enfrentar los grandes retos a los que se enfrenta Europa, como el medio ambiente y el cambio climático, la agricultura sostenible, el desarrollo urbano o el futuro de la educación superior.