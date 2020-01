Bertín Osborne aconseja a Chabelita respecto a la relación con su hermano: "Familia sólo tenemos una"

Bertín Osborne estrena este viernes la nueva temporada de su programa Mi casa es la tuya, e inaugura esta edición con la visita de Kiko Rivera y su mujer Irene Rosales.

El matrimonio han protagonizado una de las entrevistas más esperadas de la temporada, donde el hijo de Isabel Pantoja cuenta algunos secretos de su familia.El programa de Ana Rosa ha ofrecido este viernes en directo un adelanto del programa que se emitirá esta misma noche en Telecinco.

Isa Pantoja ha visitado el plató de Ana Rosa como colaboradora para dar su opinión sobre las declaraciones que su hermano, Kiko Rivera, ha dado sobre ella en el programa de Bertín. Chabelita se ha sorprendido al ver el avance y averiguar que su hermano ha contado un episodio familiar que puede malinterpretarse en su contra.

Según ha contado Rivera, la colaboradora atacó a él mismo y su madre diciendo que "ella no había tenido problemas con ciertas sustancias o la justicia". La hija de la tonadillera ha explicado que se refería a que en el pasado no había sido una niña conflictiva y que ese comentario no lo dijo para atacar a su familia.

Bertín Osborne ha conectado en directo con el programa y se ha dirigido especialmente a Isa Pantoja para aconsejarle sobre la tensa relación que mantiene actualmente con su hermano. "Familia tenemos sólo una y son quienes nos protegen hasta el día de nuestra muerte", ha comentado el presentador.

Chabelita ha agradecido el gesto de Bertín y se ha comprometido a ver el programa de este viernes para poder contestar con calma a las declaraciones dadas por Kiko Rivera en el programa de Mi casa es la tuya.