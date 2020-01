La valenciana Ana Criado, en la llista dels millors títols de crèdit de la dècada, segons Ars Technica

L'organització de la World Design Capital València 2022 ha celebrat que l'autora valenciana haja sigut inclosa en aquesta selecció pel seu treball en 'Star Trek: Discovery', pel qual també va ser nominada als premis Emmy al Millor Disseny de Títols de Crèdit.

"La valenciana Ana Criado, autora de 'Star Trek: Discovery', es cola en la llista dels millors títols de crèdit de la història de la televisió en l'última dècada per a Ars Technica, un de les portals digitals de major referència mundial", celebra l'organització en xarxes socials.

En la llista del portal especialitzat, també s'han inclòs els crèdits de 'Mad men', 'Joc de trons', 'Elementary', 'Masters of sex', 'Manhattan', 'Halt and Catch Fire', 'Jessica Jones', 'The Man in the High Castle', 'The Young Pope', 'Westworld', 'Stranger Things', 'Counterpart', 'Chilling Adventures of Sabrina' i 'Good Omens'.

La pròpia Ana Criado ha comentat la notícia en el seu compte de Twitter, on assegura que la dècada del 2010 va ser una "autèntica edat d'or" per als títols de crèdit.

Els dissenys d'aquesta autora de Bunyol (València) que treballa en Los Angeles es poden veure en els títols de films i sèries de television com 'American Horror Story', 'Godzilla' o 'Pixels', entre molts altres.

En una entrevista amb Europa Press quan va ser nominada als Emmy, Criado comentava que "a la indústria espanyola del cinema li sobra talent, però li falta el poder econòmic de l'americana". "Tant de bo l'obertura i l'expansió de les grans plataformes cap a Europa signifique més fons per a poder desenvolupar amb més folgança la nostra indústria, no crec que que li falte res més", exclamava.