À Punt estrena 'Diumenge paella', una comèdia de situació que radiografia amb humor la vida d'una família valenciana

La sèrie, que consta de 13 capítols de 25 minuts cadascun i que s'emetrà els diumenges a les 21.15 hores, ha sigut presentada aquest dijous en la Filmoteca en un acte en el qual ha participat la directora general de la radiotelevisió pública, Empar Marco, qui ha recordat que aquest era un dels projectes que va seleccionar l'Alt Consell Consultiu per a quan la televisió estiguera en marxa.

Ara veu la llum aquesta 'sitcom' d'humor produïda per À Punt, de la mà de Beniwood Produccions, que té com a fil conductor les trobades dominicals entorn de la paella. "Si hi ha una cosa que caracteritza a la família valenciana és la reunió dels diumenges entorn d'una paella, més arrelat impossible, ens identifica molt a tots", ha afirmat Marco, que també ha destacat que es tracta d'una aposta "divertida, moderna i jove".

La directora ha destacat la importància d'apostar per la ficció en valencià i feta per valencians, com en aquest cas de Benidorm, tant per identitat cultural com per a exportar-la i per a donar sustente al sector audiovisual de la regió.

El sotsdirector de continguts d'À Punt, Ernest Sorrentino, s'ha mostrat content amb el resultat després del treball "intens" realitzat i ha destacat que la sèrie conjuga cares ja conegudes pels espectadors amb altres 'noves' per al gran públic.

Els protagonistes, alguns dels quals han estat presents en la presentació i han reivindicat també eixe impuls a l'audiovisual valencià, són Carme Juan, Sandra Cervera, Paula Braguinsky, Ramón Ródenas, Lola Moltó, Guille Zavala, Carles Sanjaime i Miquel Mars.

El seu director, Alberto Evangelio, ha apuntat que el referent principal de la sèrie és la nord-americana 'Modern Family' i ha reconegut que el procés seguit fins que la sèrie ha pogut veure la llum ha sigut "prou llarg, però molt divertit" i s'ha mostrat content amb el resultat d'una sèrie "ambiciosa" en el àmbit tècnic, apostant per la càmera a l'espatla i els escenaris naturals.

També ha posat l'accent en el bon ambient en l'equip i en el fet que els actors que conformen la família Costa en la ficció s'hagen convertit també en família en el món real: "Es respira la frescor i el bon ambient del rodatge en el producte".

El seu cocreador Quico López ha assegurat que tots els espectadors coneixen algú paregut a algun dels personatges, que l'objectiu era precisament que foren creïbles i ha subratllat que, en definitiva, es tracta d'una sèrie "molt divertida", l'única pretensió de la qual des de l'inici és "fer riure".