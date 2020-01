Belén Esteban responde a los ataques de Mila Ximénez y asegura que conoce a la persona que ha "intoxicado" su relación

Belén Esteban ha respondido este jueves en Sálvame a las controvertidas declaraciones de su compañera Mila Ximénez en la revista Lecturas, donde la exconcursante de Gran Hermano VIP asegura que la tertuliana, tras no apoyarla lo suficiente en el concurso, "ha cumplido su venganza".

La colaboradora ha aclarado en el plató que ella únicamente calificó el concurso de Ximénez como "pésimo" y que prefería que, cuando estuviese nominada, la expulsaran: "Eso es lo único que ha dicho Belén Esteban", ha recalcado.

"He sido libre y podría haber hablado de más, pero no lo he hecho", ha avisado la de Paracuellos, que ha añadido que "si no ganaba Adara" prefería que ganase la sevillana. Por otro lado, ha dicho que pretende mantener una conversación "tranquila" con la colaboradora el próximo sábado en Sálvame Deluxe.

Las redes sociales señalan a Belén Rodríguez

Belén Esteban ha asegurado que sabe quién es la persona que ha "intoxicado" su relación con "cosas muy feas y muy sucias". Así, mirando a cámara la tertuliana ha dicho que en Sálvame Deluxe anunciará el nombre de quien se ha encargado de generar enfrentamientos entre sus compañeros.

"Es una persona que trabaja en este programa pero no en pantalla", ha revelado con cautela ante la estupefacción de los colaboradores, que le han pedido algunas pistas.

Tras las afirmaciones de Belén Esteban, los usuarios de Twitter han opinado que la televisiva se refería a Belén Rodríguez, quien hace pocas semanas abandonó el programa y con quien la de Paracuellos rompió recientemente su amistad.

"Ojalá Belén Esteban, Mila Ximenez y Belén Ro encerradas en una habitación y que alguien se trague la llave hasta que sólo quede una", comenta un usuario, que se suma a quienes llaman "mete mierda", "retorcida" o "dañina" a la excolaboradora del espacio de Mediaset.

