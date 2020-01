Mila Ximénez ataca a Belén Esteban tras 'GH VIP': "Ha cumplido su venganza"

Tras pasar más de tres meses encerrada en la casa de GH VIP 7, y después de recibir multitud de críticas por su concurso, Mila Ximénez se enfrenta ahora a la realidad.

A través de una entrevista en Lecturas, la veterana colaboradora habla de cómo se siente tras los ataques que recibió cuando ella estaba dentro de la casa de famosos. Entre ellos, los de su amiga y compañera en Sálvame Belén Esteban, que pidió su expulsión del realityen varias ocasiones. "Es alucinante. Se me rompe el corazón. ¡Me quedo muerta! Cuando lo vea, se me va a romper el corazón", confiesa. "Me entristece mucho", reconoce dolida. "Ha cumplido su venganza", sentencia sobre la de Paracuellos.

Sin embargo, tampoco le sorprendió porque ya intuía que algo pasaba. "Cuando me encontré con mis compañeros, supe que algo no iba bien, y eso me produjo un bajón... Sus abrazos y las miradas fueron diferentes".

Lo cierto es que su concurso dividió a sus compañeros. "Es muy doloroso. Me da pena que no entendieran el enorme esfuerzo que hice. Si algún amigo al que quiero mucho no lo ha entendido, me produce una enorme tristeza", admite.

Y advierte: "Cuando vuelva a la televisión, me quedaré con quien me tenga que quedar".