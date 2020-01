Henning, una foca de set mesos, es muda d'Alemanya a l'Oceanogràfic

Aquest exemplar de Phoca vitulina, procedent del zoològic alemany Karlsruher Zoo, aportarà diversitat genètica al grup establit per altres set foques de l'aquari valencià.

A diferència de la resta de pinnípedes, Henning es distingeix a simple vista a causa del seu pelatge distintiu, menys tacat que el de la resta del grup.

El nou juvenil pesa 30,6 quilos, encara que arribarà fins als 130 amb una dieta basada en peixos com l'areng i bacallar, destaca l'Oceanogràfic en un comunicat.

Es tracta d'una espècie típica de les aigües costaneres dels mars temperats i freds de l'hemisferi nord, com el nord de l'Atlàntic i del Pacífic, així com del mar Bàltic i el mar del Nord.

La població mundial de foca comuna és de 500.000 exemplars, per la qual cosa no és una espècie amenaçada, encara que en algunes poblacions algunes subespècies sí ho està hagut d'en part a la caça il·legal. Són animals gregaris i poden estar fins a deu minuts submergits en apnea per a la cerca d'aliment.

Després de l'arribada de Henning, els cuidadors confien en una ràpida integració amb la resta d'habitants, sobretot amb Andes, un altre mascle juvenil amb el qual podrà compartir els jocs diaris que els entrenadors preparen dins del programa d'enriquiment ambiental.