La empresa Serunión comienza a prestar el servicio de comedor escolar en los colegios públicos de Gijón

Según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, la entrada de la nueva empresa se ha producido "con total normalidad", tal y como han constatado los concejales de Educación y Bienestar Social, Alberto Ferrao y Natalia González, respectivamente, que han visitado varios centros a lo largo del día.

El servicio de prestará conforme a las condiciones explicitadas en al licitación, dirigidas a mejorar la calidad de la alimentación y atención a las niñas y niños que hacen uso de los comedores escolares, dando cumplimiento a un acuerdo adoptado por el Pleno municipal en el pasado mandato. Una licitación que ha supuesto la subida de este servicio, pasando de 66'02 euros (IVA incluido) a 91'99 euros (IVA incluido).

El Ayuntamiento de Gijón convocará una línea de ayudas extraordinarias, dotadas con 172.000 euros, para paliar el incremento experimentado por este servicio, dirigidas exclusivamente a las familias que no cuentan con beca comedor (aquellas que cuentan con estas becas no abonan cantidad alguna de este servicio) y cuyos ingresos no superen cuatro veces el Indicador Público de Renta de Ingresos Múltiples (IPREM).

Esta convocatoria está pendiente de la publicación definitiva del Presupuesto municipal de 2020, prevista para la semana del 20 de enero.

Así, a las familias con una renta que no supere los 26.318'57 euros se les abonará el total de la subida, es decir, 25'97 euros mensuales, mientras que a las familias cuyos ingresos superen dicha cantidad, pero no alcancen los 30.078'36 euros, se les abonará el 50 por ciento de la subida.

Las ayudas se abonarán a las familias en un pago único que comprenderá el período incluido desde hoy, en que se ha hecho efectiva la subida, hasta el final del curso escolar, según la propuesta del equipo de gobierno municipal.

Desde la Fundación Municipal de Servicios Sociales se informará puntualmente a las familias, tanto de la publicación de esta convocatoria, como de todos los detalles relacionados con estas ayudas extraordinarias, a través del servicio de comedor escolar, de la página web del Ayuntamiento y del resto de canales habituales de información.