Cavada ve "un triunfo para la ciudad" la aportación de la Junta para el nuevo Ayuntamiento de San Fernando

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, con la publicación oficial de esta orden se abre el plazo para el abono de los 4,3 millones que va a aportar el Gobierno andaluz para sufragar la reforma de este histórico inmueble, una actuación que supera los 12 millones de euros.

Cavada ha insistido en que el abono de esta subvención, que ya confirmó a la primera edil el viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud, en una visita en el mes de septiembre, es "un triunfo para la ciudad de San Fernando y para este gobierno, ya que siempre ha defendido que se debía cumplir el convenio firmado por ambas partes en el año 2002 y en el que quedaba claro que Junta y Ayuntamiento iban a aportar cada una el 50 por ciento de los fondos para cofinanciar las obras".

Posteriormente, se firmaron dos adendas al convenio, en febrero de 2004 y noviembre de 2006, debido al incremento del presupuesto de las obras inicialmente previsto y a la adaptación del proyecto de obras de consolidación.

La alcaldesa ha recordado que "cuando al fin llegó la hora de poner en marcha la intervención, la Junta de Andalucía no pudo cumplir con el compromiso, ya que la crisis hizo que se atendieran otras prioridades, y las obras no se llegaron a poner en marcha". "La rehabilitación realmente se activó cuando llegamos al gobierno de San Fernando y decidimos que la ciudad y su Ayuntamiento no podían seguir en esa situación, y por eso en 2016 decidimos afrontar en solitario las obras de rehabilitación", ha añadido.

Cavada ha apuntado que "pese a todo, desde este gobierno nunca se ha dejado de recordar el compromiso adquirido, y felizmente cuando ya la rehabilitación del Ayuntamiento estaba en su fase final se volvió a abrir la puerta a la posible aportación de la Junta gracias a la aplicación de fondos europeos, lo que a su vez ha implicado una larga tramitación por parte de ambas administraciones hasta llegar al día de hoy".

Por es motivo, la regidora ha insistido en que la publicación en el BOJA de la orden para poder hacer efectivo el pago de la subvención "es una buena noticia y una victoria de todos los isleños que muy pronto van a contar con un Ayuntamiento ya rehabilitado".