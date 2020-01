Contrataciones temporales y derivaciones a otros centros para paliar un hospital de Cabueñes colapsado por la gripe

Así lo ha señalado a Europa Press la delegada de Sindicato de Enfermería Satse del Área V y presidenta de la Junta de Personal, Maite Puertas, quien ha incidido en que la situación es "bastante complicada" al estar el hospital de Cabueñes "colapsado",

Entre las medidas, según la información que les facilitó la directora médica, está la derivación a los dos hospitales privados concertados de Gijón; 12 pacientes a Cruz Roja y cuatro a Jove, mientras que había 40 prealtas previstas.

Asimismo, tan solo hay cuatro intervenciones quirúrgicas que se puedan posponer hasta que la situación mejore. Se ha contactado, también, con la Unidad de Hospitalización a Domicilio y con las residencias de la Tercera Edad que dispongan del personal necesario para estos casos. Además, en Atención Primaria se iba a intentar reforzar las urgencias y la noche.

A modo de ejemplo, ha indicado que en Cabueñes había en este día registrados 502 pacientes. En este sentido, ha apuntado que había 27 habitaciones de una cama que se habían desdoblado para ser dobles, y lo mismo en el caso de 69 que eran dobles y pasaron a ser triples.

En cuanto al personal, es el hospital del Sespa que menos tiene. Para tratar de solventar esta circunstancia, se les ha anunciado la contratación ya de diez enfermeras y diez auxiliares de Enfermería, así como celadores, aunque no se les ha confirmado el número.

Puertas ha remarcado que el Sespa no tiene opciones porque todos los centros están colapsados. A su juicio, esta contratación de personal, aunque "menos es nada", no arregla "nada" en realidad. Puertas ha visto preciso contar con una plantilla "más estable". A esto ha sumado la falta de material, ya que han tenido que empezar a comprarse camillas porque no había suficientes.