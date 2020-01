Quart de Poblet identificarà l'ADN dels gossos per a evitar comportaments incívics dels amos

Aquesta proposta, aprovada amb els vots a favor de tots els grups polítics menys Podem, "tracta de solucionar la nova realitat del municipi que ha viscut un notable augment en el nombre de gossos, la qual cosa ha causat diversos problemes higiènic-sanitaris, econòmics, mediambientals i, fins i tot, ha sigut font de conflictes veïnals", ha explicat el consistori en un comunicat.

Així, el fitxer d'animals de companyia establit en el cens ja existent inclourà la identificació dels mateixos mitjançant la realització del genotipatge de material genèric d'ADN.

Les sancions monetàries que es contemplen per als amos en el cas que es permeta que els animals embruten les vies o espais públics o no s'arrepleguen les deposicions fecals van dels 100 als 600 euros, en ser considerades infraccions lleus.

D'igual manera, la sanció serà la mateixa en el cas que els animals no es troben inscrits en el Cens Municipal o no circulen proveïts de la xapa identificativa.

En el cas de les infraccions greus i molt greus, l'ordenança arreplega sancions de fins a 18.000 euros en el cas d'actuacions com l'abandó animal, la no inscripció en el registre d'un animal potencialment perillós o la falta de llicència per a açò, o l'ensinistrament d'animals per a activar la seua agressivitat.

Amb l'objectiu d'informar adequadament la població de la nova ordenança, l'Ajuntament està programant diverses campanyes divulgadores, així com actuacions per a fomentar el respecte als animals i la col·laboració amb les Associacions de Protecció i Defensa dels Animals.

Durant el 2020, el consistori establirà un procediment amb caràcter extraordinari amb la finalitat de facilitar gratuïtament, fins al 31 de desembre, a les persones propietàries de gossos que els tinguen inscrits en el cens o vagen a censar-los sota el compliment de les obligacions establides en l'ordenança en relació amb el genotipatge per a extraure l'ADN.