Cantó censura el Govern amb "el populisme i nacionalisme" i que Puig estiga a Madrid recolzant "amb alegria" el pacte

En declaracions als mitjans, Cantó ha destacat que el seu partit pretenia fins a l'últim moment "una solució centrada" perquè els reptes que té Espanya "no poden ser solucionats pels qui solament poden complicar-los com és el populisme i el nacionalisme" ni en el plànol econòmic ni en el territorial.

Ha criticat que Sánchez va dir que "no podria dormir tranquil amb el populisme" o que "mai es podria dur a terme un referèndum absolutament il·legal com el qual ja s'ha compromès amb eixa consulta que es durà a terme a Catalunya".

"Com a valencià, m'entristeix veure que un dels presidents autonòmics socialistes que està allí recolzant amb alegria aquest pacte a la valenciana és el senyor Puig, de qui ha d'haver après molt el senyor Sánchez, que s'uneix com ací al populisme i al nacionalisme", ha agregat.

També ha anunciat que registraran una reprovació al president de Les Corts, Enric Morera, pels seus missatges en xarxes socials "defenent que no vivim en un Estat democràtic", ha indicat. "És absolutament vergonyós que algú amb una responsabilitat tan alta atac una vegada i una altra la qualitat de les nostres institucions democràtiques declarant que ací hi ha gent a la qual s'empresona per les seues idees".