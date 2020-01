CSIF alerta que la Policia Local de València té solament una furgoneta per a atestats que no té il·luminació interior

A més, aquest vehicle, amb més de 20 anys d'antiguitat, manca d'il·luminació interior, element necessari per a tramitar els atestats, ha indicat el sindicat en un comunicat, en el qual ha explicat que la furgoneta en ús desprèn una important quantitat de fum que s'introdueix en l'habitacle on treballen els agents, per la qual cosa reclama amb urgència vehicles nous i en condicions per a poder realitzar els servicis policials d'atestats en la ciutat de València.

La central sindical insta també l'Ajuntament a invertir en etilòmetres evidencials. "No es pot abastar tant amb tan pocs recursos. En l'actualitat solament disposem de dos etilòmetres d'aquestes característiques. Un d'ells té més de 20 anys d'antiguitat i a la fi d'aquest mes de gener caduca el seu certificat", ha apuntat el sindicat, que ha avisat del risc que puguen quedar-se únicament amb un etilòmetre evidencial, "com va ocórrer el passat any per aquestes dates".

CSIF ha instat el consistori a destinar més fons per a dotar a la Policia Local dels recursos i mitjans necessaris amb la finalitat de poder desenvolupar la seua tasca en les condicions adequades. Dins d'eixa inversió el sindicat reclama un increment de vehicles per a la Unitat d'Atestats i més etilòmetres.