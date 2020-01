Alcalá estrena una herramienta digital con recorridos, tráfico y seguridad de de las cabalgatas de Reyes Magos

La herramienta digital detalla cada recorrido con las calles y tramos donde estará prohibido aparcar, cortes de vías, presencia policial, sanitaria y de prevención. La información relativa a cada cabalgata se puede descargar mediante un código QR haciendo uso de la cámara del teléfono móvil y se puede pasar a través de mensajería whatsapp o similar. Asímismo, para cualquier emergencia estará operativo el 112 y desde Servicios Urbanos la app #GecorciudadALCALÁ para las incidencias en el viario público.

El Ayuntamiento alcalareño, que ha acogido este viernes la reunión de coordinación de servicios, ha indicado que "el 'Plan caramelo' movilizará a más de 150 efectivos entre Policía Local, CN Policía, Protección Civil, Cruz Roja, Mancomunidad de Alcores, Servicios Urbanos y voluntarios de las cabalgatas de Alcalá de Guadaíra, Silos y Campo de las Beatas".

En la reunión de coordinación de servicios, presidida por los concejales de Fiestas Mayores, Enrique Pavón, y de Gobernación, María José Morilla, se ha anunciado "una vigilancia especial en aquellos puntos de mayor aglomeración de público" como son las salidas de las comitivas, plazas del Paraíso y Conde de Colombí, Avenida Reyes Católicos y toda la arteria del casco antiguo desde la Almazara hasta el Duque.

Con la ayuda de los voluntarios de cada cabalgata, el Consistorio panadero ha explicado que "se pondrá el foco en que los niños no se acerquen con peligro a las carrozas, no se avasallen a personas y que la policía esté próxima ante posibles conflictos por la disputa de los regalos que se lancen".

Cada cortejo real llevará detrás los dispositivos de limpieza dispuesta por la Mancomunidad de Alcores. A los Reyes de Alcalá de Guadaíra y los de Silos les seguirán entre diez y 15 operarios a pie, tres máquinas barredoras, una de baldeo y un vehículo de apoyo. Para la del Campo de las Beatas una decena de operarios, dos barredoras, un vehículo de baldeo y otro de apoyo.

Según ha indicado el Ayuntamiento, el servicio de limpieza proseguirá hasta una semana más tarde de la fiesta de Reyes con el fin de eliminar por completo restos de caramelos y otros residuos que hayan podido quedar debajo de los coches próximos a los lugares de paso. Desde Servicios Urbanos también se trabajará en el mantenimiento y preservación de la jardinería de paseos públicos y la retirada de guirnaldas navideñas que por su altura en el viario puedan interferir en el paso de las cabalgatas.

El delegado de Fiestas Mayores ha subrayado el mensaje de la Policía de "invitar al disfrute de las cabalgatas siempre desde el respeto, en aras de garantizar la máxima seguridad de las personas y, en especial, de los niños y niñas que son protagonistas de esta con tanta raigambre en Alcalá de Guadaíra".

TRES CABALGATAS

Hasta tres cabalgatas recorrerán las calles este fin de semana desde Silos hasta el Campo de las Beatas pasando por el corazón de la ciudad con un cortejo, el de los Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra, que ha cumplido 60 años repartiendo ilusión.

Los festejos de Reyes en Alcalá de Guadaíra comenzarán este sábado con un pasacalles especial de la Cabalgata de Reyes Magos, quienes envían a sus heraldos o carteros reales para recoger las cartas de los pequeños de la ciudad el día antes de la comitiva. Comenzará a las 18,30 horas desde la Plaza del Duque, transcurriendo por la calle Nuestra Señora del Águila, Plaza Cervantes, La Plazuela y calle Mairena hasta llegar al Barrero a las 19,30 horas.

Ya la tarde de Reyes, la primera comitiva será la Cabalgata principal de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra a las 17,00 horas de ese domingo desde su sede, en la calle Escultor Duque Cornejo.

El recorrido será aproximadamente de 17,00 a 21,00 horas con salida de la c/ Escultor Duque Cornejo a Avenida Escultora la Roldana, c/ Sagasta, Avenida 28 de Febrero, c/ Pepe Corzo, c/ Antón de Medellín, c/ Alonso Gascón, Avenida Princesa Sofía a Avenida de la Asunción. Posteriormente partirá a la calle Nuestra Señora de la Trinidad, c/ Escultor Ruiz gijón, c/ Malasmañanas, c/ Garci Pérez de Vargas, c/ Fernando Arias de Saavedra, c/ Joaquín Hazaña, c/ Gral. Prim, c/ Pepe Luces, Plaza de la Almazara, c/ San Sebastián, c/ Cristo del Amor, c/ Gutiérrez de Alba, c/ Pérez Galdós. La cabalgata continuará por la Plaza Paraíso, c/ La Plata, Plz. Cervantes, c/ Alcalá y Orti, c/ Herreros, c/ Ntra. Sra. del Águila, La Plazuela, c/ Mairena, Rotonda de Beca, c/ Maestro Rafael Leña, c/ Maestro José Casado, c/ Zuloaga, c/ Escultora la Roldana hasta su entrada en c/ Escultor Duque Cornejo.

Ya el lunes a las 11,30 horas Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles del Campo de las Beatas en una Comitiva formada por siete carrozas y tres agrupaciones musicales y charangas. El recorrido será de 11,30 a 14,30 horas desde el Aparcamiento del Centro de Salud de la calle Reyes Católicos, pasando por las calles Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Santo Domingo de Guzmán, Reyes Católicos, Martín Alonso Pinzón, Rábida, Bernal Díaz del Castillo, Cuzco, Isla de la Española, Cardenal Amigo Vallejo, Olmeca, Machu Pichu, Alonso Ojeda, Hernán Cortés, Cuba, Pedro de Valdivia, Puerto de Palos, Santa María, Rodrigo de Triana y Padre Marchena.

CABALGATA SILOS

También el lunes a las 17,00 horas, Alcalá de Guadaíra se cita con los Reyes Magos en la zona de Silos. El Cortejo Real está formado por diez carrozas, acompañadas por bandas de cornetas y tambores, beduinos y agrupaciones musicales.

El recorrido será desde las 17,00 a las 21,00 horas aproximadamente por las calles Mar Mediterráneo, Lope de Vega, Francisca Laguna, Avenida de la Constitución, Silos, Trigo, Cebada, Avena, Plaza Conde de Colombi, Luis Romero Ojeda, Juan Moya García, Compositor Manuel García Matos, José Espinosa Gómez a José Agustín Soriano León. Posteriormente enfilará la calle Isaac Albéniz, Enrique Pozo Chacón, Compositor Manuel García Matos, Rotonda Silos, Centeno, Espiga, Maíz, Silos, Harina, Espiga, Arroz, Pablo Sorozábal, Silos, Plaza de España, Gestoso, Rafael Santos, Pescadería, Alcalá y Orti, La Plata, Plaza del Paraíso, Plaza de San Mateo, Barrio Obrero, Atilano de Acevedo, Rotonda Constitución, Mar Cantábrico hasta la entrada en la sede de Mar Egeo.

El paso de las cabalgatas afectará a los servicios de autobús en la ciudad. El domingo habrá servicio entre las 8,00 y las 22,00 horas aunque con cambios. Por la mañana horarios habituales y a partir de las 15,30 horas funciona una línea circular y la línea D en recorrido habtiual. El lunes se desarrollarán los servicios habituales, excepto entrada en la barriada del Campo de las Beatas, únicamente por la mañana. No habrá servicio en horario de tarde. Más información en la web,