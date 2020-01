Atur.- CEV veu "evident" la ralentització en la creació d'ocupació i demana incentivar la inversió

20M EP

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) ha realitzat una valoració positiva de les dades de l'atur corresponents al 2019 en l'autonomia, on l'atur ha descendit en 6.567 persones, més de mig punt per damunt de la mitjana nacional. No obstant açò, creu que és "evident" la "ralentització" en la creació d'ocupació i demana incentivar la inversió i apostar per una fiscalitat més competitiva.