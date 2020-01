Estelle, princesa de Suecia, sufre una aparatosa caída mientras esquiaba con sus padres

La princesa Estelle de Suecia ha acaparado todos los titulares de su país después de sufrir un aparatoso accidente esquiando que, finalmente, no ha tenido graves consecuencias para la pequeña. Así lo han informado algunos medios suecos, entre ellos Aftonbladet, que, no obstante, si han destacado que la pequeña se ha fracturado la tibia como resultado de una caída nival que ha obligado a evacuarla de las pistas suizas en las que se encontraba disfrutando de un día en familia para ser trasladada, rápidamente, al hospital más cercano y evaluar así los traumatismos sufridos.

Finalmente, todo se ha quedado en un susto, y la primogénita de Victoria y Daniel de Suecia -y futura heredera del trono tras su madre- ya descansa en casa. Eso sí, con la pierna escayolada y necesitando de la ayuda de muletas para poder moverse, tal y como han informado fuentes cercanas de la Casa Real al ya mencionado medio. No obstante, los responsables de comunicación de Palacio de Estocolmo no han querido dar muchos más datos del estado de ánimo de la princesa, pero sí han pedido respeto y tranquilidad para la familia, pues no hay que olvidar que se trata de una menor de solo siete años.

Vacaciones en Suiza

El accidente ocurrió durante las vacaciones de los príncipes Victoria y Daniel de Suecia y sus dos hijos, Estelle y Oscar, en los Alpes suizos, hasta donde se acercaron para disfrutar de las primeras horas de 2020 practicando esquí, uno de los deportes favoritos de los pequeños. Cabe destacar que, tras el accidente, la familia real puso fin a estos días de asueto y volvió al país escandinavo para retomar algunas obligaciones reales, aunque no todas. Este viernes, 3 de enero, la princesa ha decidido quedarse junto a su hija mayor en vez de asistir al mediático funeral en memoria de Ari Behn, exmarido de Marta Luisa de Noruega y afamado escritor que la pasada Navidad decidió poner fin a su vida.