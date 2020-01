Una mujer mata a dos bebés y apuñala a su abuelo antes de saltar desde un décimo primer piso

Dos bebés han muerto este jueves en Chicago (EE UU) después de que una mujer, aparentemente su madre, haya dejado a uno de ellos en la bañera y haya lanzado al otro desde un décimo primer piso y haya saltado posteriormente ella misma. Previamente, la mujer había apuñalado a un hombre de unos 70 años, presuntamente su abuelo.

El medio estadounidense ABC News ha informado del suceso, y ha detallado que la Policía está aún investigando el suceso y tratando de confirmar las relaciones entre las víctimas y la supuesta agresora.

Los dos adultos han sobrevivido, aunque en estado crítico, y están siendo sometidos a cirugía con el objetivo de salvar sus vidas.

Los agentes llegaron a la escena del crimen algo después de las dos de la madrugada, después de recibir una llamada alertando de que había una persona gravemente herida en la calle.

Al llegar, encontraron a la mujer y al niño; sorprendentemente, la mujer continuaba con vida, lo que ha llevado a los investigadores a creer que algo interrumpió su caída. Posteriormente, fueron conducidos al apartamento por el personal de Seguridad del edificio.

En el interior, encontraron el cuerpo del bebé en la bañera. Según ha informado la Policía, había sufrido graves heridas y tenía serias quemaduras provocadas por el agua caliente.

El hombre también se encontraba en la vivienda, sangrando profusamente por heridas de arma blanca en el rostro y el cuerpo. Inicialmente, los investigadores pensaron que era el padre de la mujer (de unos 30 años de edad), pero en base a las edades de ambos y a la declaración del hombre creen que se trata de su abuelo.

La muerte de los dos niños fue certificada a su llegada al hospital.

Los agentes, que no han precisado si se encontró el arma con la que la mujer hirió al anciano en el domicilio, no han determinado aún el motivo detrás de lo que parece un asesinato e intento de suicidio; también, han explicado que los servicios de Emergencias no recibieron ninguna llamada alertando de ningún suceso en el apartamento hasta la que les hizo acudir al lugar.