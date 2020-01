La Comunitat registra 99 morts en accidents de trànsit en 2019, un 25% menys que en 2018

La Comunitat Valenciana tanca 2019 amb un total de 99 persones mortes en accidents de trànsit, la qual cosa suposa un descens del 25% pel que fa a 2018, quan va haver-hi 33 víctimes mortals més (132). Amb aquesta dada, l'autonomia lidera el descens en el nombre de morts en accidents de trànsit a Espanya.

En aquests 12 mesos, en la província de València hi ha hagut 41 víctimes mortals (22 menys que en 2018) i 40 accidents mortals (20 menys que en 2018); en la província de Castelló s'han registrat 15 morts (14 menys que l'any anterior) i 12 accidents mortals en 2019 (16 menys que l'any anterior); i a Alacant, s'han produït 40 accidents mortals amb 43 víctimes (tres accidents i tres morts més que en 2018), ha informat la Delegació de Govern.

Per al delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, "els resultats obtinguts aquest últim any ens mostren que s'està en el bon camí encara que queda molt per fer fins a reduir a zero el nombre de morts i accidents".

Fulgencio ha agraït "la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, especialment al sector de Trànsit de la Guàrdia Civil, i també als conductors, per aquests resultats" i ha posat en valor algunes de les actuacions dutes a terme pel Govern com la reducció de la velocitat en les carreteres secundàries de doble sentit.