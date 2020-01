Compromís arriba a un acord amb el PSOE per al 'sí' a Sánchez 

Compromís i el PSOE han arribat a un acord pel qual la coalició donarà el seu "sí" a la investidura del candidat socialista Pedro Sánchez. Aquest pacte haurà de ser ratificat pels òrgans interns dels valencianistes.

L'acord entre socialistes i valencianistes consta de quatre pàgines i conté nou punts. En ells, el govern es compromet a dur a terme la reforma del sistema de finançament autonòmic al llarg de la legislatura i a presentar una proposta en els huit primers mesos.

El govern es compromet a assumir "de forma gradual" l'aportació del 50% per al finançament del sistema de dependència; a "solucionar el deute" del Consorci València 2007 mitjançant una disposició addicional en els pressupostos; i a complir amb la clàusula d'inversions territorialitzades de l'Estatut d'Autonomia.

El portaveu de la coalició en el Congrés, Joan Baldoví, ha destacat el "compromís" de Sánchez i el PSOE amb la Comunitat, manifestant que és "un dia per a la felicitat" i confiant que l'acord permeta "millorar les condicions de vida dels valencians".

"Sense Compromís, l'agenda valenciana hauria estat absent d'aquesta investidura", ha recalcat, i ha posat en valor que "és la primera vegada que una formació valencianista arriba a un acord de govern".

En definitiva, "és un bon acord que millora les condicions de vida de les persones que viuen i treballen a la Comunitat Valenciana", ha asseverat el diputat de Compromís.

Finançament, dependència i inversions

Els tres primers punts de l'acord fan referència al canvi de model de finançament, que les dues formacions consideren "especialment lesiu" per a la Comunitat Valenciana, i que "ha afectat negativament els servicis que reben les valencianes i valencians".

Per açò, a més de comprometre's a modificar el sistema, l'acord contempla que "mentre aquesta reforma no es produïsca, en els Pressupostos Generals de l'Estat es garantirà a la Generalitat Valenciana la prestació dels servicis públics al mateix nivell que la resta de l'estat".

Quant al finançament del sistema d'atenció de la dependència, el Govern central es compromet a assumir el 50% del finançament, així com a activar els fons de garantia assistencial i el fons de cohesió sanitària.

Pel que fa a les "inversions justes", Govern, Generalitat i ajuntaments iniciaran una comissió en la qual fer propostes sobre la inversió de l'estat a la Comunitat Valenciana. La comissió establirà una "agenda valenciana d'inversions que tindrà en compte els criteris d'impacte ambiental, sostenibilitat del territori i emergència climàtica".

El pacte marca com a "prioritàries" infraestructures com la xarxa de rodalies, "especialment a Castelló"; la connexió de l'aeroport de l'Altet amb Alacant i Elx i el túnel passant de València.

Pel que fa al deute del Consorci València 2007, el Govern es compromet al fet que durant el mes següent a la investidura es dote de pressupost a la part que correspon a l'Administració General de l'Estat per a pagar l'anualitat de deute que l'entitat manté amb un fons d'inversions.

Agricultura i tractats de lliure comerç

Quant a la defensa de l'agricultura valenciana, les dues formacions acorden que el Govern faça un seguiment del conjunt d'interessos i repercussions que tindrà l'acord de Mercosur, així com a habilitar eventualment compensacions econòmiques "suficients i àgils que mitiguen les eventuals pèrdues ocasionades en les campanyes de cítrics i en el cas que els mecanismes europeus resultaren insuficients".

El Govern també es compromet a promoure el reconeixement de la singularitat agrària mediterrània (especialment en les negociacions per a la nova PAC i en les polítiques de desenvolupament rural estatals i europees), tenint en compte "la seua importància en la fixació de la població al territori, a la qualitat de vida de les persones i a les possibilitats de lluita contra el canvi climàtic".

Així mateix, es compromet a establir el finançament corresponent per a ajudes a la investigació sobre la Xylella i altres plagues, i lluita contra les mateixes. Per a açò, en els PGE, s'establirà una línia pressupostària per a compensar la Comunitat Valenciana i aquelles altres comunitats autònomes que estan sent afectades per aquesta plaga. Aquest finançament tindrà la seua primera concreció en el primer projecte de pressupostos que presente el Govern.

Pel que fa a infraestructures hídriques, el govern es compromet a finalitzar les obres iniciades en el col·lector oest de l'Albufera, la reparació de la Bassa de Sant Diego, entre Villena i la Font de la Figuera; la "seguretat hídrica en les conques mediterrànies", per la qual es "garantirà el subministrament d'aigua amb una adequada garantia".

En el nou cicle de planificació hidrològica, "es revisarà el règim tarifari atenent els principis de sostenibilitat i transparència i considerant, entre altres elements, la capacitat de pagament dels usuaris". També s'incorporaran les fonts d'energia renovable a les infraestructures associades a la gestió de l'aigua com són les de dessalació, depuració o reutilització.

Ampliació del port de València i gratuïtat de l'AP-7

Pel que fa a l'ampliació del port de València, el Govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana "treballaran conjuntament per a garantir el compliment de tota la normativa ambiental respecte a tot allò que suposa l'ampliació nord del port de València a fi d'assegurar que qualsevol actuació es produïsca amb totes les garanties necessàries".

Així mateix, l'acord inclou, en paraules de Baldoví, un "impuls" a l'AP-7 després de la seua liberalització des d'aquest dimarts perquè "de veres vertebre el territori valencià".

Així, el Govern es compromet a la remodelació dels enllaços existents entre l'AP7 i altres vies, així com a la implantació de nous enllaços en altres ubicacions; l'adaptació de la capacitat estructural dels ferms per a suportar el volum de trànsit pesat; la possible incorporació de carrils addicionals en el tronc de l'autopista per a mantindre un nivell de servici adequat i la instal·lació de mesures de protecció contra el soroll o qualsevol altra mesura d'integració ambiental.

L'acord també inclou que el Govern es compromet al fet que el Regne d'Espanya ratifique la Carta Social Europea i el Protocol addicional a la Carta Social Europea.