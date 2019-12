València celebra per partida doble les Campanades amb una matinal infantil i la gran festa nocturna

“És una gran celebració que ha vingut per a quedar-se i ja comença a percebre’s com una tradició inqüestionable tot i ser la d’enguany l’edició que fa cinc”. Així s’ha referit el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, a la festa de les Campanades que va impulsar ara fa quatre anys la regidoria que dirigeix i que continua dissenyant “perquè els valencians i les valencianes puguem acomiadar l’any vell i donar la benvinguda a l’any nou com ja feien moltes altres ciutats i que ací havíem de veure per televisió”.

La gran novetat de l’any passat, la celebració infantil pel matí, viurà enguany la segona edició consecutiva després de l’èxit de la primera convocatòria. “Serà una gran celebració per al públic infantil i familiar”, ha destacat Fuset, per a qui “donar una oportunitat com esta festa a tantes famílies amb xiquets i xiquetes va ser tot un encert i per això repetirem enguany a partir de les 11 del matí”.

Amb el suport que comporta el tall al trànsit de la plaça de l’Ajuntament, les Campanades infantils s’estendran des de les 11 fins les 12.30 hores per a donar la benvinguda al 2020 amb diversos espectacles d’animació infantil i amb la conducció per part de la DJ valenciana Catalina Issis. “Fem una crida a totes les famílies amb xiquets i xiquetes perquè facen seua la plaça i celebren el canvi d’any amb una celebració pensada perquè disfruten al màxim”, ha afirmat el regidor.

Unes hores més tard, a partir de les 21 hores, es permetrà l’accés a la plaça de l’Ajuntament per poder viure in situ “un dels actes més singulars del Nadal a València i, potser, la celebració de Cap d’Any més original de tot Espanya”, la festa de les Campanades, que comptarà amb pirotècnia, espectacle de llums i música a càrrec de DJ valencians. “És una celebració que constitueix un gran atractiu per als veïns i veïnes de València però també per a moltes altres persones que ens visiten i que volen disfrutar en gran d’una nit tan especial”, ha destacat Fuset.

La celebració nocturna començarà a les 22.30 hores i tindrà una durada aproximada de tres hores, fins a la 01.45h. Tres DJ valencians, Mueveloreina, Catalina Issis i Rafa Star s’encarregaran de l’espectacle musical abans i després de les campanades, mentre que el pirotècnic estarà a càrrec de l'empresa Vulcano per donar la benvinguda al 2020. També hi haurà un espectacle de llum i “una última cançó sorpresa molt emotiva per a tots els valencians i valencianes”, amb caràcter previ a les dotze campanades.

Dispositiu de seguretat

Un any més, la Regidoria de Protecció Ciutadana establirà un dispositiu especial de seguretat i també d'assistència sanitària (amb un suport avançat i dos bàsics i enguany, a més, amb la novetat d'una posta sanitària). Hi haurà també diversos sanitaris químics distribuïts per diferents punts de la plaça.

L'accés a aquest espai es realitzarà per cinc vies: Sant Vicent/Maria Cristina, Passeig de Russafa i Marqués de Sotelo i, també i especialment recomanables, els de Barques i Correus. En tot cas s’aconsella arribar amb temps per passar els controls de seguretat i evitar aglomeracions d'última hora. Pel que fa a les eixides es podran realitzar pels carrers Cotanda, En Llop, Correus, Periodista Azzati, Barcelonina i Ribera.

Cal recordar, a més, que no es permetrà l’accés a la plaça amb recipients de vidre. De fet, en esta mateixa línia, les primeres 5.000 persones que arriben a la plaça rebran un got reutilitzable commemoratiu de les Campanades d'enguany.