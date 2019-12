Kiko Rivera no acude al evento solidario que tenía previsto este fin de semana

Dani Carrasco Güiza celebró este pasado fin de semana un evento solidario. Entre los invitados estaban Kiko Rivera o Manuel Cortés. El Dj confirmó desde un primer momento que iba a acudir al partido benéfico.

Para sorpresa de los asistentes, el hijo de Isabel Pantojano acudió al partido. Esto provocó que el acto se atrasara media hora de lo previsto para hacer tiempo por si el Dj acudía.

Kiko Rivera ha querido mantener en secreto el motivo por el que no asistió al partido. Por su parte, Manuel Cortés si estuvo presente y se le pudo ver acompañado de varios amigos.

Aunque no se sepa la causa por la que el Dj no acudió, el pasado fin de semana su mujer, Irene Rosales, confesó en el programa Viva la vida que su familia se encuentra en un momento complicado y el motivo tiene que ver con un problema de salud, el cual no ha revelado.