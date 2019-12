La Policia inspecciona més de 200 locals per a verificar la legalitat de l'emissió dels partits de la Lliga

20M EP

Agents de la Policia Nacional han inspeccionat més de 200 locals a la Comunitat Valenciana per a verificar la legalitat de l'emissió dels partits de futbol de la Lliga, unes actuacions en les quals figuren 108 persones com a investigades, però que no han sigut detingudes, i que han conclòs amb 80 decodificadors fraudulents intervinguts. El perjuí econòmic patit per a la Lliga per aquests fets es valora en uns 300.000 euros.