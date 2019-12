El PSOE pide al bipartito que abandone "el sectarismo, partidismo y revanchismo"

"Conviene que abandonen esa forma de actuar y piensen en Oviedo y no en otras cuestiones", ha añadido López, que ha respondido así a las preguntas de los periodistas durante una nueva acción reivindicativa que el PSOE ha hecho este lunes para pedir al bipartito que mantenga los bancos arcoíris de la plaza de La Escandalera de Oviedo.

Desde el PSOE han reclamado a PP y Ciudadanos que respeten este símbolo de la diversidad de una ciudad abierta y tolerante que son los bancos de dicha plaza. "Ideas que parecen muy simples y sencillas calan en la ciudadanía", ha dicho López para referirse a lo ocurrido cuando el tripartito decidió pintarlos así para reflejar "la diversidad, la libertad y la igualdad".

Respecto a las palabras del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Ignacio Cuesta, en las que afirmaba que el destino de los bancos no es una decisión del equipo de gobierno, López ha dicho que "es una tontería tratar de echar balones fuera y culpar de algo a quien no corresponde".

"Este nuevo gobierno las cosas que no tiene la valentía suficiente para decirlas dice que son decisiones técnicas; que los bancos estén en la Escandalera es una decisión de sensibilidad política, no es una decisión técnica", ha añadido. En resumen, los ediles socialistas han pedido que se mantengan los símbolos "por lo que representan y no por quien los haya puesto".