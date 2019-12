Itziar Abascal cede su medalla del Campeonato de Europa de Salvamento y Socorrismo al Museo del Deporte

"Los santanderinos estamos muy agradecidos por su contribución al deporte de la ciudad con su espectacular trayectoria, que sirve de ejemplo y referente a los jóvenes", ha señalado en un comunicado la regidora.

Iztiar Abascal incorporó en septiembre a su laureado palmarés seis medallas (tres de oro, dos de plata y una de bronce) en el Campeonato de Europa celebrado en Riccione (Italia), llevándose el triunfo en representación de la selección española de salvamento y socorrismo en las categorías de Carrera con tabla de salvamento y Rescate con tabla y Taplin. En las pruebas de Ski y SERC quedó segunda y finalmente, subió al tercer escalón del podio en Oceanwoman.

"Enhorabuena de parte de todos los santanderinos, pues es un orgullo poder contar entre su familia de deportistas con personas como Itziar, que con veintiún metales continentales, se has conseguido situar en el olimpo del salvamento europeo", ha subrayado Igual.

La alcaldesa ha valorado "el enorme esfuerzo y el trabajo" de Abascal "con éxitos en pruebas internacionales tan importantes como el ISA World Stand Up Paddle (SUP) and Paddleboard Championship 2019 (WSUPPC)".

Asimismo, ha resaltado el "excelente rendimiento y los increíbles triunfos" que ha cosechado la deportista en todos los campeonatos en los que ha participado, "y también en la modalidad de paddel prone en donde protagonizó un duelo épico contra la japonesa Yurika Mitsui y la italiana Cornelia Rigattise, proclamándose nueva campeona del mundo de la especialidad".

La alcaldesa destacó también la "grandísima actuación" de Itziar Abascal en el Surf City El Salvador ISA World SUP and Paddleboard Championship, el Campeonato del Mundo de la International Surfing Association, donde consiguió alzarse como campeona del mundo de carrera técnica de paddleboard.

Por último, subrayó "el sacrificio y esfuerzo" en estas disciplinas deportivas "y en una ciudad en la que el mar es protagonista se hacen cada vez más imprescindibles".

"Desde el Ayuntamiento de Santander creemos que es imprescindible apoyar deportes minoritarios que necesitan mayor visibilidad y atención, y sobre todo con una trayectoria tan impecable y destacada como la de Itziar Abascal", concluyó la alcaldesa.