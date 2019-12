Oltra assenyala que l'explotació sexual no es pot regular perquè "és violència": "¿Te pego, pero poquito?"

Oltra, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, s'ha referit així a la sentència de la secció primera de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de la Justícia de la Comunitat (TSJCV), que considera que seria "molt raonable" que es regulara un "fenomen" tan estès com la prostitució, en una resolució que confirma el cessament de l'activitat d'un bordell clandestí del centre de València.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que des del Consell es valoren les parts dispositives d'una sentència que els afecten com a administració i que aleshores el Govern valencià "compleix" amb les resolucions judicials. Per contra, "no és l'estil" del Consell valorar les recomanacions judicials com la d'aquesta sentència, en la qual assenyala que allò "raonable" seria regular per part de les administracions aquestes activitats.

Oltra ha assenyalat que el debat sobre la il·legalització de la prostitució no està en el Consell ni en el seu departament perquè no és de la seua competència sinó de l'Administració General de l'Estat, per la qual cosa aquests debats "excedeixen" molt la Comunitat Valenciana.

No obstant açò, ha recordat que el que sí que està regulat i penalitzat en el Codi Penal és el proxenitisme "en la mesura que és explotació sexual, en la seua majoria de les dones".

Amb tot, ha assenyalat que "igual" és "complicat regular l'explotació sexual, com regular el tràfic il·legal de persones". "L'explotació sexual és un delicte, és maltractament i violència contra les dones i en la mesura que és violència no es pot regular". "¿Te pego, pero poquito?", ha qüestionat.