El gobierno de PP y Cs aprueba con Vox las ordenanzas fiscales para 2020 que votan en contra PSOE, IU y Podemos

En este respecto, el teniente de alcalde delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), ha aclarado que "las alegaciones no eran asumibles por motivo de legalidad", al tiempo que ha defendido el expediente aprobado, que conlleva "una rebaja histórica que afecta a miles y miles de cordobeses", que hasta ahora, y de "manera injusta", habían estado "pagando los platos rotos de la crisis económica".

En este contexto, Fuentes ha agradecido la postura de Vox, pues su "aportación, comprensión y apoyo" han permitido "sacar adelante" unas ordenanzas fiscales que recogen "una bajada de impuestos razonable y compatible con garantizar unos servicios públicos buenos y de calidad", gracias a una "mejor gestión".

Junto a ello, el teniente de alcalde de Hacienda se ha comprometido a trabajar el próximo año para lograr "conciliar los criterios urbanísticos y hacendísticos" en las ordenanzas, como le había reclamado en una intervención previa el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), Juan Andrés de Gracia, quien ha criticado que no se aceptaran sus alegaciones.

Fuentes también ha advertido que "estructuralmente el Ayuntamiento no está bien" y que hay que adoptar medidas para "mejorarlo" y "ponerlo en carga", en línea con los objetivos que se persiguen con las ordenanzas fiscales aprobadas, resaltando que las rebajas en tasas e impuestos "afectan a todos" los cordobeses.

En ese mismo sentido se pronunciado, por su parte, la primera teniente de alcalde, Isabel Albás (Cs), quien ha aludido a como el "gobierno del cambio" del Consistorio, que es "similar al Gobierno del cambio" de la Junta de Andalucía, "se deja notar especialmente en las nuevas ordenanzas fiscales", con las que van a "demostrar a todos los cordobeses que se puede gestionar mejor, y que se puede generar más empleo y riqueza bajando los impuestos".

Además, según ha asegurado, las ordenanzas fiscales para 2020 son "realmente sociales, pensadas para mejorar la vida de los cordobeses, para que tengan menor presión fiscal, tanto familiar, como empresarial", lo cual será positivo, pues "bajando los impuestos aumenta el consumo y se genera más recaudación", con lo que se trata de "una rebaja viable", en el contexto de "un sistema tributario justo", apoyado en los "principios de igualdad y progresividad".

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha destacado que el expediente de ordenanzas fiscales lleva la "impronta" de su partido, lo que "demuestra que cuando se quiere, se puede", y que "negociación implica cesión", de tal forma que Vox, "con solo dos concejales, ha propiciado la mayor rebaja de impuestos" que se ha conocido en el Ayuntamiento.

Esa será, según ha anunciado, la línea de trabajo que seguirá Vox este mandato, promover medidas en favor del "interés general", desde un partido que es "liberal en lo económico" y que piensa que "el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos", dada la "ineficiencia" que a su juicio caracteriza a la gestión pública, avisando al gobierno municipal de PP y Cs de que tendrá "en el cuello el aliento" de Vox, para que cumplan lo prometido.

POSTURA DE PSOE, IU Y PODEMOS

Por su lado, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha subrayado que las ordenanzas fiscales elaboradas por el "gobierno de las derechas" son "regresivas" e "injutas", pues "benefician solo a una minoría" de cordobeses, mientras que "dañan a la mayoría", ya que "no reparten el esfuerzo" entre todos los contribuyentes, al no seguir los principios de igualdad, ni de proporcionalidad, y ello además se hace tras "tirar a la papelera todas las alegaciones".

A esto se suma, según ha señalado, que el expediente aprobado por PP, Cs y Vox no cuenta con informe de la Intervención, pues se le habia facilitado solo con "una hora y 45 minutos" de antelación para que lo analizara, lo que implica "una falta de respeto absoluta a las normas", a lo que se une la "opacidad" que demuestra el gobierno municipal al no decir "qué servicios públicos se dejarán de prestar", como resultado de esta "bajada de ingresos", que "pone en riesgo el equilibrio financiero" del Ayuntamiento con el único fin de "hacer un regalo a unos pocos".

La viceportavoz de IU, Alba Doblas, por su parte, ha avisado que la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales no debia producirse, ya que no se garantiza la seguridad jurídica, pues la propia Intervención ha avisado del "incumplimiento de los plazos legales", a lo que se une que el gobierno municipal no ha aceptado ninguna enmienda, como las presentadas por IU, para "defender los servicios públicos", en base a "criterios de progresividad y capacidad económica".

Ello, según ha argumentado, no se corresponde con la "bajada masiva de ingresos" aprobada y que implicará una "bajada masiva de servicios públicos y de derechos para la mayoría de los cordobeses", con unas ordenanzas "insolidarias" que hacen que "una familia en paro de la Fuensanta pague el mismo IBI que una familia numerosa del Brillante".

Por último, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha aclarado al gobierno local que ahora vivimos "tiempos para negociar y ceder, y no de rodillo inconsciente", como el que ha dado lugar a unas ordenanzas fiscales que "no benefician a las personas que menos tienen y más necesitan", y que "rebajan más a quienes más tienen y menos problemas tienen para pagar", siendo además "imposible ingresar menos y tener mejores servicios".

LAS ORDENANZAS

En detalle y según ha explicado el teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, en las ordenanzas se recoge que el IBI de naturaleza rústica bajará un siete por ciento, con la idea de que en cuatro años se adapte a la media nacional, de 0,65 euros, frente a los 1,22 euros actuales y los 1,13 euros para 2020; en el IBI de naturaleza urbana la rebaja es del tres por ciento para compensar la subida, por el mismo porcentaje, prevista en la actualización de los valores catastrales contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

No obstante, se introducen bonificaciones para familias numerosas, con cuatro tramos, que van en función del valor catastral y de la categoría de familia numerosa -general o especial-.

Por otra parte, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica bajará un 2,5 por ciento, mismo porcentaje que se plantea durante los prroximos años hasta llegar a un descenso total del 10 por ciento, mientras que los vehículos híbridos tendrán una bonificación de hasta el 75 por ciento, y el impuesto a ciclomotores de menos de 125 cc se baja al mínimo legal posible, con un 48,42 por ciento.

Además, el impuesto del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, las plusvalías, bajará un diez por ciento a lo largo del mandato, con un 2,5 por ciento en 2020, si bien para las transacciones de "inter-vivos" la rebaja será del cinco por ciento. En cuanto a las herencias, se suprimen las horquillas sobre el valor catastral y se va a una reducción general del 95 por ciento, por lo que se bonifica la transmisión de inmuebles a favor de descendientes, adoptados, cónyuges y ascendientes.

El ICIO baja un diez por ciento y la tasa por licencias urbanísticas, un 6,25 por ciento, conllevando una rebaja conjunta del 4,96 por ciento; la tasa por licencias de actividades y apertura de establecimientos se rebaja un 15 por ciento, y la tasa por entradas de vehículos a través de aceras se reduce un 50 por ciento.