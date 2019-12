Detingut per robar més de 2.000€ a una venedora de loteria després de deixar-la sense coneixement a sa casa a Benidorm

L'assalt es va produir fa menys d'un mes, al mig dia, quan la víctima havia accedit al portal de la seua vivenda. En eixe moment, el jove, que ja es trobava en el portal, es va col·locar darrere de la denunciant i li va envoltar el coll amb el braç, fent pressió fins a deixar-la sense coneixement. Aquesta tipologia de robatori amb violència és coneguda com "matalleó" i comporta un gran risc per a la persona agredida, segons les mateixes fonts.

Una vegada desmaiada, l'autor va aprofitar per a robar la recaptació i els diners que portava la víctima, més de 2.000 euros. També li va sostraure gran quantitat de loteria, un TPV de cobrament i tres telèfons mòbils.

La investigació ha sigut duta a terme pel Grup IV de la Policia Judicial de Benidorm. A partir de la declaració de la denunciant i de la descripció de l'assaltant, els agents van estudiar les imatges captades per les càmeres de seguretat de la zona i van centrar els seus esforços en la localització de testimonis.

Les investigacions van permetre identificar el possible autor, que va ser reconegut per la víctima de l'atracament. A partir d'ací es va establir un dispositiu policial per a localitzar al sospitós, que va ser arrestat pels policies de la Comissaria de Policia Nacional de Benidorm.

Una vegada detingut es va realitzar un registre en el seu domicili per a localitzar algun dels objectes sostrets. El detingut va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Benidorm.