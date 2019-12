València construirà quasi cent vivendes públiques al Cabanyal i el barri deixarà de tindre "zona zero"

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha anunciat aquest dijous que el consistori construirà prop d'un centenar de vivendes públiques al Cabanyal, on es licitaran 2.500 metres quadrats de sòl públic amb la finalitat de "retornar la vida a aquests carrers" i que deixen de ser considerades la "zona zero" del barri.

Així ho ha indicat durant una visita a les obres d'aquesta part del barri del Cabanyal, per a parlar d'un projecte que suposa, segons Gómez, "retornar la vida als carrers que en el seu moment van exemplificar la zona zero" i a la qual ja no se'n va a anomenar així perquè, amb "el seu renaixement", "va a ser una de les millors zones per a viure" en ell.

"Per fi han acabat les obres de reurbanització del carrer de Sant Pere, que juntament amb les obres en marxa que queden, van a suposar retornar la vida als carrers que en el seu moment van exemplificar la zona zero en el Cabanyal", ha manifestat Gómez. Es tracta d'uns carrers que conformen "l'origen fundacional del barri i que estem omplint de vida tant amb la inversió pública que estem fent com per la pròpia iniciativa privada gràcies a l'impuls públic que estem fent".

En la reurbanització dels carrers de la "zona zero", obres a càrrec del projecte ARRUS, la vicealcaldessa ha indicat que la inversió realitzada ha sigut d'1,5 milions d'euros, 450.620,50 euros en el carrer Sant Pere. En aquesta via, segons ha explicat Gómez, "era impossible impedir el pas de vehicles de punta a punta, però té forma de carrer de saló en la qual es manté l'emprempta però que és per als vianants".

A més, la regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana ha destacat el paviment innovador del carrer, que s'ha posat a València per primera vegada i que "va a permetre recuperar la memòria històrica del barri perquè antigament les voreres eren roges, i volíem aprofitar la reurbanització per a recuperar també la memòria històrica".

La regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana ha anunciat "el compromís que anem a adquirir en aquest mandat per a omplir tots els buits urbans que van ser les zones d'enderrocaments durant la corporació del Partit Popular, totes les expropiacions forçoses que es van fer i volem revertir aquesta situació". Per açò, i en el camí d'"esborrar l'emprempta de l'ampliació", la vicealcaldessa ha revelat que van a licitar prop de 2.500 m2 de sòl públic perquè "els fills i les filles dels veïns i de les veïnes puguen apostar per tornar al seu barri i omplir així de vida El Cabanyal".

Amb el projecte, que es realitzarà a través del Pla Cabanyal, ompliran de vivendes que "exemplificaran el renaixement" del barri. Encara que el nombre de vivendes dependrà de l'amplitud de cadascuna d'elles, la vicealcaldessa ha calculat aproximadament que hi haurà 90 vivendes públiques amb una grandària mitjana.

Equilibrar el mercat

Ha afegit que en aquesta licitació "se'n va a treballar amb una Generalitat Valenciana que ens ha transmès la seua aposta decidida pel barri". "Cal veure quina part incorporarien ells, quina l'Ajuntament de València, i quina altra part podria licitar la iniciativa privada", ha afegit Gómez, qui ha advertit que "no podem negar que la millora del barri té també una repercussió en el preu de la vivenda", i per açò "haurem d'equilibrar el mercat perquè els preus no es disparen".

Per la seua banda, el president de l'associació de veïns del Cabanyal-Canyamelar, Félix Estrela, ha assegurat que "el carrer Sant Pere va ser el primer del poble del Cabanyal, va suposar l'inici, i veure'l una altra vegada tot seguit, i no tallat pel projecte depredador de l'Avinguda de Blasco Ibáñez, és una alegria per a nosaltres".