Detingut un motorista per circular a 169 km/h en una via de 50 a Montroi i fent 'cavallets'

El jove va ser interceptat diumenge passat per un radar en el quilòmetre 5,500 de la carretera CV-435 dins de l'operatiu especial disposat pel Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València per al període de Nadal.

Els agents van procedir a donar-li l'alt i a identificar el seu conductor, que va resultar investigat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial per circular amb excés de velocitat i realitzar una conducció temerària. Les diligències instruïdes per aquests fets es van entregar al Jutjat de Guàrdia de Picassent.