Asociaciones de madres y padres de colegios de Granada piden no suprimir la secundaria en centros educativos

Según ha informado en un comunicado la presidenta del AMPA Palo Seco del CEIP Nuestra Señora Del Rosario, Encarnación Marín Travé, la idea de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía "es llevarse a los niños de centros pequeños a centros más grandes que reúnan las características adecuadas, centros de la capital o del cinturón de Granada".

"El delegado de Educación de la Junta en Granada, Antonio Jesús Castillo, habló en la radio de que esta reorganización parte de escuchar a la comunidad educativa, y de irregularidades encentros educativos no adaptados a la Logse. ¿Está insinuando que nuestros maestros no están preparados?", se preguntó la presidenta.

Marín Travé ha considerado que "es una contradicción, quieren CEIPSOS para facilitar la educación de nuestros hijos para que no sufran tantos cambios pero no les importa que los niños de nuestros pueblos cambien de centro. Pedagógicamente no es razonable ni económicamente sostenible". "Por no hablar de la masificación de las aulas y el incumplimiento de las ratios en los institutos de nuestros municipios cabecera", ha denunciado.

La presidenta de esta asociación de madres y padres ha valorado que para la Junta de Andalucía hay niños "a los que hay que tratar mejor que a otros" y le ha espetado a Castillo si lo que propone es "que cojamos nuestras maletas y nos vayamos de nuestros pueblos a vivir a otros más grandes o a la capital para que la educación de nuestros hijos sea la ideal".

"Flaco favor para los niños de las zonas rurales pequeñas y para la despoblación. ¿Y ustedes se preocupan por la España vaciada?. Diálogo y consenso señor Castillo. Las AMPAS de Dehesas Viejas, Domingo Perez de Granada, Benalúa de las Villas, Montillana o Píñar, entre otros, solicitamos una cita urgente con usted para poder abordar el tema formalmente", ha concluido.