L'ocupació en allotjaments rurals per a la Nit de cap d'any està en el 85,74% a la Comunitat Valenciana

Ara mateix, l'ocupació és lleugerament superior a la registrada l'any passat (75%) a falta de les reserves d'última hora en aquests quatre dies.

La Comunitat de Madrid se situa enguany com la destinació preferida pels viatgers per a celebrar el cap d'any, amb un 88,39% d'ocupació. De prop li segueixen Canàries, amb un 88% i Aragó (87,85%).

La llista de comunitats amb major ocupació en allotjaments rurals la completen Navarra (87,15%), Catalunya (86,42%), la Regió de Múrcia (85,91%) i la Comunitat Valenciana (85,74%), mentre que Cantàbria (80,39%), Astúries (80,30%) i Galícia (79,57%) se situen en la cua.

Per províncies, Osca (88,27%), Girona (88,11%), Saragossa (88,06%) i Barcelona (87,60%) són les preferides per a prendre els grans de raïm enguany. En la cua se situen Valladolid (80,36%), Almeria (78,70%), Orense (78,06%) i Lugo (76,36%) sent aquestes tres últimes les úniques que baixen del 80%.