L'arranjament escolar 2020-2021 augmentarà les aules mixtes de xiquets de 2 a 4 anys per a combatre la despoblació

Així ho ha avançat el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, en una entrevista concedida a Europa Press, en la qual ha comentat que la Conselleria ja ha parlat d'aquesta possibilitat amb els alcaldes de poblacions castellonenques com Xèrica, entre d'altres.

Soler ha explicat que s'està estudiant la situació de municipis amb poca població escolar i on no hi ha 'escoletes', ni de titularitat pública ni privada. En aquests casos, el pròxim arranjament escolar augmentarà -ja existeix alguna classe mixta d'aquestes característiques- aquest tipus d'unitats a les quals els xiquets de 2 anys podran incorporar-se. Com aquestes aules ja compten amb mestra, el que es farà és afegir una educadora.

D'aquesta manera, la Conselleria d'Educació té previst crear aquestes aules de 2-4 anys -el pla de foment d'aules de 2 anys ja ha deixat de ser experimental, recorda el secretari autonòmic- i "s'informarà a les famílies perquè, aquelles que ho desitgen puguen portar als seus fills".

En aquests moments, el departament de Campanar està analitzant les possibilitats dels centres on seria possible dur a terme aquesta mesura i també el pressupost i el càlcul global de l'arranjament.

Miguel Soler ha subratllat que el pacte del Botànic II contempla que "a final de legislatura totes les aules de 2 anys siguen gratuïtes". "Hui ja ho són les municipals i les més de 140 que s'han habilitat en col·legis públics. La idea és augmentar-les, així com el Bo Infantil en el qual es prioritzarà l'etapa 2-3", ha asseverat.

INCENTIUS PER A DOCENTS RURALS I FP

Dins del pla per a combatre la despoblació que es produeix en part del territori valencià, l'administració educativa s'està plantejant així mateix altres iniciatives. En aquest sentit, Soler s'ha referit a les places docents de difícil cobertura, un àmbit en el qual, "encara que s'ha millorat prou en l'acte setmanal" d'adjudicacions, "és un tema que encara no està resolt".

"Per açò, -ha prosseguit- estem pegant-li voltes a com podríem incloure algun tipus d'incentiu -major estabilitat, barems de concursos de trasllats etc.- per a millorar les condicions dels centres d'aquestes poblacions".

En aquesta mateixa línia, la Conselleria projecta elaborar "una oferta atractiva" de Formació Professional (FP) en alguns centres educatius, ben comunicats, en comarques amb despoblació amb la finalitat de que puguen servir de pol d'atracció i efecte dinamitzador per a alumnes d'altres localitats.