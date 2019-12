El Patronat de Les Arts nomena president Pablo Font de Mora i incorpora nous membres

Advocat de professió, profund coneixedor de Les Arts, enamorat de la música clàssica i l'òpera, president de l'entitat Amics del'Òpera i Les Arts de la Comunitat Valenciana i membre del Patronat de Les Arts des del 2018, Font de Mora ha treballat juntament amb la presidenta fins a hui, Susana Lloret, i és "un dels pilars que ha marcat l'obertura de Les Arts a la societat", destaca el coliseu en un comunicat.

A l'equip del Patronat de la Fundació se suma Diego Lorente, director general d'AVE, membre del Consell Rector d'EDEM i director territorial per a la Comunitat Valenciana de l'Institut de l'EmpresaFamiliar. Lorente substitueix José Alejandro Remohí, copresident de l'Institut Valencià de la Infertilitat (IVI).

Així mateix, la consellera delegada del grup Pavasal i integrant de diverses fundacions valencianes de l'esfera econòmica, Mónica Quesada, és una altra de les personalitats que passen a formar part de l'organigrama de decisió de Les Arts. També s'incorpora a l'òrgan com a patrona la fiscal especialista en dret civil Felisa Alcántara.

PATRONS D'HONOR

Susana Lloret deixa la presidència del patronat per motius personals, però "continua la seua estreta vinculació amb Les Arts com a patrona d'honor". També se sumen al projecte com a patrons d'honor: Trinidad Roig, una de les responsables de la Fundació Roig Alfonso, que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional i els seus familiars; i Vicente Ruiz, vicepresident de la Càtedra de Cultura de la Universitat de València i fundador i responsable de relacions corporatives de RNB Cosmètics.

D'aquesta forma, juntament amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, se sumen tres persones més com a patrons d'honor a l'estructura orgànica de la institució. Aquest són nomenats per la seua especial contribució al funcionament de la Fundació de Les Arts i estaran liderats, des del vessant de la societat civil, per Susana Lloret.

En aquest punt, les mateixes fonts recorden que Susana Lloret ha sigut presidenta i integrant del Patronat de Les Arts des de maig del 2018. És "una referent valenciana de promoció artística" mitjançant la Fundació Per Amor a l'Art i el centre d'art Bombes Gens.

Romanen en el Patronat l'exgerent del Centre d'Investigació Príncep Felip, Isabel Muñoz, i el responsable de l'empresa Dulcesol, Rafael Juan, nomenats patrons de Les Arts al maig del 2018.

Els membres de la Generalitat i ens autonòmics que, juntament amb el president Ximo Puig, conformen el Patronat de Les Arts són: el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, en qualitat devicepresident; la secretària autonòmica de Cultura i Esport, Raquel Tamarit, en qualitat de secretària; el secretari autonòmic d'Hisenda, Francesc Gamero; la sotssecretària de la Conselleria d'Educació,Cultura i Esport, Eva Coscollà; la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga; la directora general de Sector Públic i Patrimoni, Isabel Castelló; el director general de l'InstitutValencià de Cultura, Abel Guarinos; i el membre del Consell Valencià de Cultura, Ramón Roselló.