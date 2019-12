Adelante critica que "las políticas contra la siniestralidad laboral de Espadas no van más allá de la foto"

20M EP

Adelante Sevilla ha criticado este lunes que "las políticas contra la siniestralidad laboral del alcalde, Juan Espadas, no van más allá de hacerse la foto" y lamenta que no esté cumpliendo los acuerdos firmados con los sindicatos en 2017, que contemplaban la creación del Observatorio de Seguridad Laboral y amplio paquete de medidas que aún no se han puesto en marcha".