Cs demana a Les Corts que "rebutge l'antisemitisme" i condemne els "moviments de boicot" a l'Estat d'Israel

En un comunicat, Cantó ha assegurat que segons els experts "aquest antisionisme basat en campanyes contra l'estat d'Israel per la seua condició de comunitat jueva és una forma d'antisemitisme".

El líder parlamentari de la formació taronja ha lamentat que "el nombre d'incidents antisemites en els països de la Unió Europea s'ha elevat" i ha explicat que "l'Aliança Internacional per al Record de l'Holocaust (IHRA), que reuneix Governs i experts, considera que el millor instrument per a lluitar contra l'antisemitisme actual és la Declaració d'Estocolm del 2000 perquè abasta manifestacions d'odi cap a l'Estat d'Israel justificades únicament per la percepció d'aquest com a comunitat jueva".

Ha recordat que el Parlament Europeu va aprovar una resolució que demana als estats membres i agències de la UE que adopten i apliquen la definició de l'antisemitisme utilitzada per la IHRA, amb l'objectiu de recolzar les autoritats judicials i policials en els seus esforços per a detectar i enjudiciar els atacs antisemites de manera més eficient i eficaç.

Per açò, la proposició no de llei de Ciutadans insta el Govern d'Espanya a adoptar i difondre la definició d'antisemitisme de l'Aliança Internacional per al Record de l'Holocaust per a lluitar "contra aquest flagell i condemnar moviments de boicot que promouen objectius i activitats antisemites".

"És fonamental lluitar contra aquest tipus de discriminacions, que danyen els valors fonamentals de la Unió Europea", ha conclòs el líder parlamentari de Cs.