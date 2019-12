El Consell aprova l'Oferta d'Ocupació Pública docent amb 3.575 places de Secundària i altres cossos

El ple del Consell ha aprovat aquest divendres l'Oferta d'Ocupació Pública de personal docent no universitari dependent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per a l'any 2019 que contempla un total de 3.575 places d'accés lliure, incloent 734 places convocades i no cobertes de l'oferta de l'any 2018 en Secundària i altres cossos.

Segons ha explicat la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, amb aquesta oferta es pretén assegurar l'estabilitat de les plantilles per a millorar la qualitat educativa, en "una clara aposta per millorar les condicions laborals del professorat valencià". Ha incidit que les convocatòries de 2018 (Infantil i Primària), 2019 (Secundària), 2020 (Secundària) i 2021 (Infantil i Primària) suposa, en el seu conjunt, "la més gran en dècades" realitzada per la Generalitat.

En aquesta Oferta d'ocupació hi haurà 2.771 places per a professors d'Ensenyament Secundari; 583 places per a professors tècnics de Formació Professional; 60 per a professors d'escoles oficials d'idiomes; 33 per a catedràtics de Música i Arts Escèniques; 41 per a professors de Música i Arts Escèniques i 87 per a professors d'Arts Plàstiques i Disseny.

A més, l'oferta també inclou 720 places per a la provisió mitjançant el torn d'accés al cos superior. Aquestes places es distribueixen en 133 per a professors d'Ensenyament Secundari, 580 places per a catedràtics d'Ensenyament Secundari i 7 places per a Inspecció Educativa.

S'establirà una quota del 7% de les vacants per a ser cobertes per personal amb discapacitat de grau igual o superior al 33%, sempre que se superen les proves selectives.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és establir la base per al desenvolupament dels diferents procediments de selecció als cossos docents no universitaris que proporcionen tant una reducció del professorat que es troba en situació de temporalitat, com l'oportunitat als ciutadans que desitgen incorporar-se a l'àmbit laboral públic del sector educatiu.

Procés selectiu

La instrumentació de les proves selectives de les convocatòries objecte de l'oferta d'ocupació pública es realitzarà a través de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Les proves es concretaran en les convocatòries corresponents d'acord amb el nombre de vacants i la naturalesa jurídica d'aquest.

Quant al cost associat a la constitució de tribunals, l'estimació ascendeix aproximadament a 2.150.400 euros, mentre que la previsió d'ingressos, corresponents a l'abonament de taxes per a participar en les proves selectives, és de, aproximadament, 644.000 euros.

Per la seua banda, la convocatòria de les places d'accés a cos superior, convocades per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, no comporten increment en els gastos, per ser places ocupades actualment per interins, ni les convocades per a Inspecció Educativa, per ser places resultants de procediments de jubilació.

L'increment en els gastos per l'augment retributiu en les places de promoció al cos de catedràtics d'Ensenyament Secundari s'estima en 1.888.694,60 euros. Per a aquestes places d'accés a cos superior, els gastos per constitució de tribunals ascendirà aproximadament a 55.000 euros, mentre que la previsió d'ingressos ascendeix a 20.160 euros.