Imagine Dragons anuncia su separación

Tras más de diez años en acción, la banda de pop rock estadounidense Imagine Dragons se separa. Así lo ha anunciado el vocalista y líder de la banda Dan Reynolds en una reciente entrevista para CNN.

Reynolds ha dejado claro que la relación entre los componentes es buena, pero después de 10 años de gira necesitan un descanso. Apunta a la reciente paternidad del guitarrista del grupo, y de él mismo, como motivo para reconectar con otros aspectos de la vida.

"Estamos intentando tener más tiempo para reconectar con nuestras familias y amigos. Tenemos ganas de redescubrir lo que significa ser padre, hermano o hijo" dijo. También dejó claro que estarán "en la carretera de nuevo muy pronto".

Además, desde hace un tiempo sufre espondiolitis anquilosante (AS), una enfermedad crónica que afecta a su espina dorsal y su espalda y causa inflamación de las articulaciones y los ligamentos. Debido a este problema, se encuentra inmerso en una campaña llamada 'Monster Pain in the As' para ayudar a la gente a detectar este tipo de dolencias y que puedan ir a un reumatólogo.

Aun así, insistió en dar calma a los fans. Declaró que mientras sus hijos duermen o están en el colegio, él no para de escribir música para Imagine Dragons. "Siempre estoy escribiendo música, desde los 13 años", insiste en que "la soledad y crear arte" le ayuda a tener paz.