Educació destaca que la pujada de punts per renda en l'admissió d'alumnes avança en "inclusió i igualtat"

L'administració educativa presentarà aquest dijous en la Mesa Sectorial l'esborrany del decret i de l'orde d'admissió escolar amb diverses novetats que, segons valoren fonts del departament de Campanar a Europa Press, contribuiran a fer l'admissió més "justa".

"Estem convençuts, -afirmen- sobre la base de l'experiència que tenim acumulada dels quatre cursos en els quals està en vigor l'actual normativa d'admissió d'alumnes, que amb els canvis que es proposen el procediment aprofundeix en la garantia d'igualtat".

Dos són les principals modificacions. En primer lloc, es dobla la puntuació pel criteri de renda de la unitat familiar, que passa de 2 a 4 punts i, a més, s'escala d'una forma progressiva per a donar més punts a les famílies amb menys recursos.

D'aquesta manera, l'assignació de punts serà la mateixa que la del present curs a excepció de l'apartat per renda, que augmenta i s'aplica de forma escalonada. Les rendes anuals de la unitat familiar es valoraran d'acord a l'Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples (IPREM) i amb un interval que va de 2 punts a un màxim de 4 en el cas que les persones siguen destinatàries de la renda valenciana d'inclusió. D'acord a un barem de càlcul que pren com a base l'IPREM, es podran atorgar també 2,5, 3 i 3,5 punts.

Açò és clau tenint en compte que en l'admissió hi ha múltiples empats, ja que aquells candidats que no tenen germans escolaritzats en el centre -el criteri més determinant, amb 15 punts- ni discapacitat, compten amb la puntuació de domicili o lloc de treball en l'àrea d'influència del centre (10 punts) o d'àrea pròxima (5). Per tant, la graduació de punts per renda juntament amb el seu major pes pot ser determinant per a decidir.

Des de la Conselleria recorden que la Llei 19/2017 de la Generalitat renda valenciana d'inclusió estableix que la condició de persona destinatària d'aquesta ajuda constituirà un supòsit de valoració específic a tindre en compte en l'accés a l'obtenció de plaça en centres educatius.

En segon lloc, s'advoca per canviar el sistema de sorteig per a desfer els empats optant per una fórmula de doble lletra -en lloc d'una sola- tant pel primer cognom com pel segon, amb la finalitat de que siga "més just", expliquen les mateixes fonts, que apunten que el nou sistema es defineix en l'orde i no en el decret, ja que és més fàcil modificar la primera si el funcionament no fora òptim.

El sorteig públic es realitzarà d'acord amb el procediment següent: es triaran 2 lletres per les quals s'ordenarà el primer cognom; també altres 2 lletres per les quals s'ordenarà el segon cognom, i que s'aplicaran quan existisca coincidència amb el primer. En cas de no disposar d'un segon cognom, es considerarà que aquest comença amb "AA".

PROGRAMA D'EDUCACIÓ PLURILINGÜE

En un altre ordre de coses, i com a conseqüència de la Llei 4/2018 de Plurilingüisme, desapareix de la normativa d'admissió les referències als anteriors programes lingüístics, ja que a partir del curs 2020-21 existirà un únic programa plurilingüe, el Programa d'Educació Plurilingüe i Intercultural (PEPLI).

També s'introdueix un canvi en l'adscripció de les escoles als centres de Secundària. L'alumne té prioritat quan passa a Secundària en els instituts públics als quals està adscrit el seu col·legi. Fins ara això es feia aplicant els 15 punts com si tingueren un germà escolaritzat en l'IES però a partir d'ara s'ampliarà en el cas de pares treballadors en el centre i proximitat del domicili familiar o professional.

Finalment, altres novetats són la unificació de l'admissió en l'FP Bàsica; o que s'obri la porta a una futura admissió telemàtica en introduir en la normativa la referència a "procediments que determine l'administració d'educació permetent verificacions o assignacions de puntuacions parcials o totals baix procediments automatitzats".