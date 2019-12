Chicote se indigna en "la cocina más cerda del mundo": "Si tiro lo que está lleno de mierda te quedas sin local"

Alberto Chicote se llevó las manos a la cabeza cuando vio la cocina del restaurante El rincón de Montse: "Aquí no se puede dar de comer a nadie con las mínimas garantías de salud", opinó el chef en la entrega de este jueves de Pesadilla en la cocina, que se desarrolló en la localidad de Daganzo (Madrid).

El negocio, de 20 años de vida, dejó de funcionar cuando su antigua dueña, Montse, le cedió su puesto a Miguel, quien acudió a la ayuda de Chicote para salvar el restaurante y, por ende, saldar las deudas con sus empleados. Y es que El rincón de Montse dejó de atraer a los clientes dado el descuido del local en términos culinarios y de limpieza, lo que comprobó el chef más adelante.

La cocina que dejó "helado" al chef

El presentador se quedó "helado" tras ver la fachada: "No he visto un local tan dejado ni tan desarrapado en mi vida", valoró. Pero lo peor se produjo cuando visitó la cocina, donde la suciedad se adueñaba de cada rincón: la vajilla estaba mal fregada, el aceite de la freidora se mantenía desde hacía dos semanas y la suciedad de las paredes transportó al madrileño a "Altamira".

El conductor del espacio de Atresmedia, indignado, hizo una dura revisión: "Aquí hay unos pimientos, un postre de Dios sabe qué, unas lonchas guarras de jamón, paredes que no se han fregado en la puta vida, patatas metidas agua espumosa que no es jabón…". Y, a continuación, exclamó: "¡Vaya porquería de lugar! Aquí no se puede dar de comer a nadie con las mínimas garantías de salud".

"Tienesla cocina más cerda del mundo en tu propia casa", le recriminó a Miguel, quien le echó la culpa a las cocineras, lo que no convenció a Chicote: "Si tiro todo lo que está lleno de mierda te quedas sin local". Este mandó a un equipo de limpieza para que el restaurante cumpliera unos mínimos de higiene.

Un final con mal sabor de boca

El chef de La Sexta se armó de paciencia para congeniar con Felicia, una de las cocineras (le tuvo que retirar el cuchillo que empuñaba en medio de una bronca), así como con Miguel y Paula, su mujer, que intentaba echarle una mano en el trabajo sin saber las funciones que debía desempeñar en cada servicio.

Según apuntó el presentador tras pasar una semana en el local, los empleados estaban más motivados (incluso después de varios meses sin cobrar) que los propios dueños, que no supieron afrontar siquiera el servicio de reapertura.

Chicote se fue con mal sabor de boca del restaurante, que pasó a llamarse La cuchara de Daganzo después de que su equipo reformara el local. La mala organización se mantuvo hasta el final y la antigua gerente le dio un ultimátum al matrimonio: si la situación no mejoraba, estos tendrían que devolverle las llaves.

